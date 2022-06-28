كشفت تقارير صحافية في انجلترا أن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم يسعى إلى ضم المهاجمين البارزين عثمان ديمبلي ورحيم ستيرلينغ، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



يذكر أن المدير الفني لتشلسي توماس توخيل كان قد تعاون بشكل جيد مع ديمبلي عندما كانا معا في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت الصحيفة إن ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم سيكون في مقدوره الانضمام إلى «البلوز» في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده مع ناديه برشلونة الإسباني.



في المقابل، يرتبط ستيرلينغ مع بطل الدوري الإنجليزي مان سيتي بعقد يستمر حتى 2023، وتردد أن صفقة انتقاله إلى تشلسي ستتكلف 60 مليون جنيه استرليني.



تجدر الإشارة إلى أن تشلسي في حاجة إلى تعزيز خط هجومه نظرا لاحتمال انتقال لاعبه روميلو لوكاكو إلى نادي انتر ميلان الإيطالي.

وكانت هناك في الفترة الأخيرة تقارير أفادت بأن الرئيس الجديد تود بويلي أجرى محادثات مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتقد أن الجانبين التقيا معا في البرتغال في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «ذا اتلانتيك» البريطانية. كما ذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن ديمبلي يقترب بشكل قوي من الانتقال إلى نادي ليفربول في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمالية قوية بأن يقوم ديمبلي بانتقال مفاجئ إلى آنفيلد، حيث يسعى النادي الإنجليزي للحصول على خدمات الفرنسي وسط منافسه مع 4 أندية أخرى للتعاقد مع اللاعب بمجرد انتهاء عقده هذا الشهر.