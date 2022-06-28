حقق البطل العالمي بدر الدوسري قائد الزورق الكويتي (كويت B24) ومساعده محمد العيسائي المركز الأول في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2022، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في مدينة أوستند الساحلية ببلجيكا، وأسدل الستار عنها من خلال إقامة السباق الثاني للجولة الثانية في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي إلغاء منافسات السباق الثاني واعتماد السباق الأول الذي أقيم السبت الماضي والذي حقق فيه الدوسري المركز الأول ليتوج بذلك بطلا للعالم لمنافسات الجولة الثانية. وكان الدوسري قد تعرض لحادث انقلاب مؤسف لزورقه لكن العناية الإلهية كانت الى جانبه لتلطف به وبمساعده.



وطمأن رئيس وفد المنتخب الكويتي للزوارق السريعة المشكل من قبل النادي البحري الرياضي علي الشمالي على البطل الدوسري، لافتا إلى انه في اللفة الأولى من السباق وفي الوقت الذي كان فيه الزورق الكويتي ضمن طليعة الزوارق، شاء الحظ أن يتعرض للانقلاب في الوقت الذي انحشر فيه قائده الدوسري تحت الزورق لتلطف به عناية الله تعالى، بعد أن قام مساعده محمد العيسائي وفريق الإنقاذ بإخراجه من تحت القارب ونقله على الفور إلى المستشفى لتجرى له الإسعافات العاجلة إلى أن خرج من المستشفى معافى.