بات المهاجم التونسي الدولي وهبي الخزري على وشك الانتقال الى صفوف مونبلييه الفرنسي قادما من سانت إتيان الهابط الى مصاف أندية الدرجة الثانية، كما أعلن رئيس الأول لوران نيكولان.



وقال نيكولان في مؤتمر صحافي: «وهبي يخضع للفحص الطبي حاليا وسيتم الإعلان عن انضمامه».



وأضاف: «بعده، سنبحث عن لاعبين او 3 نزولا عند رغبة المدرب».



ويملك الخزري خبرة طويلة في الملاعب الفرنسية، حيث خاض اول تجربة في صفوف باستيا النادي الذي شهد تكوينه ثم دافع عن ألوان بوردو (2014-2016) ثم رين (2017-2018) وأخيرا سانت إتيان (2018-22)، كما لعب موسما واحدا في الدوري الانجليزي في صفوف سندرلاند (2016-2017).



وأنهى مونبلييه الموسم الفائت في المركز الخامس عشر، علما انه كان يحتل المركز الخامس خلال فترة التوقف الشتوي منتصف الموسم.