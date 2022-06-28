بلغت التونسية أنس جابر التي ارتقت إلى وصافة التصنيف العالمي، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3.



واحتاجت التونسية إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها وستلتقي في الدور التالي مع الكندية ريبيكا مارينا أو الپولندية كارتارزينا كايا.



وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.



وقالت جابر التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي «حققت أعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى اربعة اشواط في مباراة اليوم يعني انني حققت انطلاقة رائعة في البطولة».



إلى ذلك، استهل حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره في ويمبلدون بفوز سهل على الكوري كون سون بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، وبنتيجة 6-3،3-6، و6-3، و6-4، ليحقق الصربي الفوز رقم 22 على التوالي في البطولة، ويتأهل إلى الدور الثاني، وليصبح «ديوكو» أول لاعب في تاريخ التنس يحقق أكثر من 80 فوزا بجميع بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.