سيتولى ريجيس لو بري مهمة الإشراف على لوريان لمدة 3 أعوام كخليفة لكريستوف بيليسييه، وذلك وفق ما أعلن النادي الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز السادس عشر.



وقال رئيس النادي لويك فيري: «تمت تسمية ريجيس لو بري لمنصب المدرب بعقد لمدة 3 أعوام»، متحدثا عن «نهاية حقبة» في تفسيره لهذا التغيير الفني في فريق تجنب بقيادة بيليسيه الهبوط موسمين على التوالي.



وبعد مسيرة كروية قصيرة كلاعب، حيث أمضى عامين في الدرجة الأولى بألوان رين ثم 3 في الثانية مع لافال، انتقل لو بري سريعا إلى التدريب، أولا مع شباب نادي واسكال الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الرابعة، ثم لـ 8 أعوام مع رين، حيث أشرف على فريقي تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.