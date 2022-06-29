عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ديوان الخدمة المدنية إلى الإفادة عن مدى استحقاق المعلمين لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمد عن عامي 2021/2020.



وقال د.اليعقوب في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية وتلقت «الأنباء» نسخة منه إنه «بالإشارة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2021 بشأن المرسوم رقم 102 لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وبالإشارة إلى كتاب جمعية المعلمين الكويتية (ج.م.ك 05/230) بتاريخ 2022/5/7 بشأن طلب الموافقة على شمولهم ضمن المخاطبين بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2021 وما يترتب على ذلك من استحقاقهم لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفق ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022.



وإذ نصت المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية على أن «تمنح الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس خلال العطلات المدرسية، وتحدد الجهة الحكومية بقرار من الوزير مدة هذه الإجازة ومواعيدها لموظفي المعاهد والمدارس التابعة لها...».



وبناء على ما تقدم، يرجى التفضل بالاطلاع والإفادة حول مدى استحقاق المعلمين لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمد عن عامي 2020 و2021، وذلك في ضوء تعميم ديوان الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية سالفة البيان.