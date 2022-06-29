حنان عبدالمعبود



أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن المسرح المدرسي يعزز روح العمل في الفريق لدى المتعلمين، ويسهم في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب لمواصلة التعليم.



جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز مسابقة التأليف والإعداد المسرحي للعام الدراسي 2021-2022، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الذي أقيم صباح امس على مسرح الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بحضور الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد د.محمد بوزبر والأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد م.أبرار الحماد ومديرة إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي، وعدد من المعلمين والمعلمات في المناطق التعليمية كافة والطلبة والطالبات المشاركين في المسابقة.



وأضاف المقصيد أن الشراكة المجتمعية تعد أهم ما قد يقوم به المجتمع لتطوير ذاته، ورفعة شأن مواطنيه، باعتبارها تساعد في زيادة التلاحم والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، وقد قامت وزارة التربية بذلك، عندما تلاقت أهداف الطرفين في تطبيق قيم النزاهة والشفافية من خلال الأنشطة المشتركة.



من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للوقاية في «نزاهة» م.أبرار الحماد، في كلمة لها على هامش الحفل «إن البرنامج يأتي تفعيلا لدور الهيئة في تحقيق أهدافها الواردة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية وذلك في سبيل تعزيز جهودها بمساندة المؤسسات التعليمية بهدف نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة من خلال الأنشطة والبرامج الهادفة.



وأضافت: إن للكتابة دورا مهما في تعبير الطالب عن أفكاره الفنية والإبداعية وتنمية مهاراتهم المعرفية في سبيل النهوض بالمجتمع والفرد، وان ترسيخ تلك الجهود في سبيل تعزيز ثقافة النزاهة لدى الطالب سيساهم بدوره في تفعيل دوره القيمي والأخلاقي نحو مكافحة الفساد في المجتمع مما يؤدي إلى بناء جيل واع بمسؤولياته وواجباته، وبذلك تضمنت المسابقة منافسة بين الطلبة والطالبات لتأليف نصوص تسلط الضوء على دور المجتمع في مواجهة السلوكيات السلبية والفاسدة ومعالجتها.

وعلى مدى العامين اللذين تعاونت بهما نزاهة مع وزارة التربية في هذه المسابقة، كانت حصيلة الطلبة الذين شاركوا في هذه المسابقة ما يقارب 17 طالبا أشرف عليهم 36 معلما ومعلمة ممثلين عن 14 مدرسة في مختلف المحافظات.