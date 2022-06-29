دلال العياف



الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، رحمة الله عليه، فهو نص دستوري توارثته الذرية، وهم من آمنا بهم، ووضعنا ثقتنا فيهم وبايعناهم، هم خير من مثلنا والسند والعزوة، وشعورنا بأمان لا متناه ببلد السلام والامن والأمان الكويت، هم من جعل للمواطن الكويتي مكانة مجتمعية من مشرق الأرض وحتى مغربها، الله يحفظهم.



واقل ما يقدم لهم، كلمات معبرة، انسجمت بألحان رائعة، من غناء أصوات عذبة قوية، من افضل واروع المطربين، وجمعت بين جيلين ينصب حبهم للكويت والوفاء والولاء لديرتنا الحبيبة وحكامها، ليقدموا لنا أوبريت «ذرية مبارك» وهو عبارة عن ملحمة طربية وطنية، أقيمت على أعلى مستوى، وجمعت في الكلمات أحمد الشرقاوي والألحان حمد الخضر والتوزيع ربيع الصيداوي، ومكس وماستر جاسم محمد، ومن إخراج عبدالله لويس، وغناء سفير الأغنية عبدالله الرويشد، و«قيثارة الخليج» نوال الكويتية، و«بلبل الخليج» نبيل شعيل، ومحمد البلوشي، وبشار الشطي، والصوت العذب محمد المسباح، ومطرف المطرف، وشيماء سليمان، وفهد السالم، وحنين حسين.



ومطلع كلمات الاوبريت تقول:



ذرية مبارك يا الطيبين



ماشفنا وياكم الا الزين



الشعب شاهدكم والأيام



مايختلف فيكم أي اثنين