مفرح الشمري



«الحمد لله على تحقيق هذه الجائزة الغالية لتلفزيون بلدي»، بهذه الكلمات عبر الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة د.يوسف السريع عن تحقيق برنامجه التلفزيوني «دخينة» الجائزة الوحيدة لتلفزيون الكويت في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 15 التي انتهت قبل أيام في مملكة البحرين الشقيقة.



وقال د.السريع: سعيد بتميز إذاعة الكويت في هذا المهرجان وتحقيقها 9 جوائز ذهبية وفضية ولكن سعادتي أكبر بتحقيق برنامجي «دخينة» الشراع الذهبي في فئة البرامج الثقافية «الهوية الخليجية» وهي جائزة عزيزة على قلبي للجهد المبذول في هذا البرنامج من قبل فريق عمله حتى يتعرف المشاهد الخليجي والعربي على حقبة مهمة من تاريخ الغناء الكويتي وتاريخ الإسطوانات وتاريخ الفنانين والملحنين الذين قاموا بتدوين تلك الإسطوانات النادرة.



‏يذكر أن برنامج «دخينة» من إعداد وتقديم د.يوسف السريع، غناء الباحث د.أحمد الصالحي، قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو د.بسام البلوشي وتصدى لإخراج البرنامج خالد العسماوي.