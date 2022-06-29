مفرح الشمري



وسط تجاهل الفنانين والمنتجين الذين عمل معهم، احتضن تراب الكويت امس الأول جثمان الممثل الراحل سعود بدر «بوعزيز» في مقبرة الصليبخات، وذلك بعد صراع مرير مع المرض.



الراحل سعود بدر «بوعزيز» بدأ مسيرته بالفن منذ أكثر من 15 سنة وكان مثالا للممثل الملتزم بأداء أدواره التي تتطلب منه وتجمعه علاقات طيبة مع الجميع في الوسط الفني، لكن المستغرب تجاهل وفاته وعدم إعلان أي فنان عمل معه خبر وفاته، هل لأنه «ممثل على قد حاله» أو ماذا؟!



الراحل سعود بدر شارك في عدد من الأعمال الدرامية مع كبار الفنانين والمنتجين مثل (عمر الشقا) و(الحب اللي كان) و(فريج صويلح) و(باب الفرج) وغيرها من أعمال كان يشارك فيها لحبه للفن الذي يعتبر مصدر عيش له ولأسرته، كما شارك الراحل «بوعزيز» في عدد من الإعلانات التلفزيونية التوعوية والتربوية والأسرية والتي تحث على حب الوطن.



«الأنباء» تتقدم لأهل الفقيد بأحر التعازي والمواساة وتدعو الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).