ياسر العيلة



عبر المذيع المتميز بأدائه في التقديم محمد الدغيشم عن سعادته بحصول برنامجه الإذاعي «ساعة كاسيت» على جائزة «الشراع الذهبي» عن فئة «برامج المنوعات» في ختام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الخامس عشر الذي أقيم مؤخرا في مملكة البحرين، حيث حصدت الكويت عشر جوائز، منها تسع للإذاعة وجائزة للتلفزيون.



«الأنباء» هاتفت الدغيشم ليحدثنا عن فوز برنامجه، فقال: بالتأكيد سعادتي كبيرة بحصول «ساعة كاسيت» على جائزة «الشراع الذهبي» كأفضل برنامج اذاعي، وبالمناسبة هذه الجائزة هي الذهبية الثانية لي في هذا المهرجان، حيث كانت الأولى في دورة سابقة، مضيفا: اليوم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون حدث مهم جدا في الساحة الإعلامية وشرف لأي عمل ان يحصد جائزة من جوائزه.



وعن شعوره عقب فوزه بهذه الجائزة، أوضح: شعوري هذا العام مختلف، خاصة ان المستمع امامه اختيارات كثيرة بخلاف الإذاعة والتلفزيون، فهناك منافسون جدد مثل «السوشيال ميديا» و«البرودكاست»، ناهيك عن وجود منافسة من اذاعات دول الخليج.

وأكمل: عندما تأخذ الجائزة الذهبية فهذا يعني ان الفكرة والإعداد والتقديم والإخراج جميعها ذهب، وشعور جميل ان يأتي التكريم من الخارج والأجمل ان يأتيك من الداخل.



وحول الفترة الزمنية التي قدم خلالها برنامجه الناجح «ساعة كاسيت»، رد: بدأنا فكرة البرنامج قبل 10 سنوات، ولكن خلال هذه الفترة انا غبت عن الساحة نحو اربعة اعوام لظروف خاصة، وايضا كان يبث في دورات اذاعية معينة.



أما عن حلمه وطموحه الفترة المقبلة، فقال: حلمي هو الحصول على جائزة الدولة. وبسؤاله عن الاشخاص الذين يهديهم هذه الجائزة الذهبية، أجاب: أهديها أولا إلى نفسي، ونفسي تتجزأ إلى عائلتي، وجزء من عائلتي هم مستمعو البرنامج، وأوجه الشكر للوكيل المساعد لشؤون الاذاعة يوسف السريع على دوره الكبير في حصول اذاعة الكويت على فوز هذا الكم من البرامج.



الجدير بالذكر ان برنامج «ساعة كاسيت» فكرة وإعداد وتقديم محمد الدغيشم، ويشاركه في الاعداد يوسف بودريد، ومتابعة وتنسيق أسامة بوشهري، وهندسة اذاعية عقيل اشكناني، ومساعد مخرج ناصر الجناع، وإخراج جابر الجاسر.