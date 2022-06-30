توجه 6 طلبة من الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) إلى كلية دارتموث في هامبشير بالولايات المتحدة ضمن برنامج التدريب الطلابي، كما تم ايفاد طالبتين للدراسة في جامعة جورج واشنطن.



ووقع الاختيار على الطالبين علي درويش وعمر هداية والطالبات فريدة محمد وفرح سعد وعبير هشام وطيبة العيسى للتدريب في كلية دارتموث، حيث تربط الجامعة الأمريكية في الكويت وكلية دارتموث شراكة تمتد منذ 2003، وذلك حينما وقعت المؤسستان اتفاقية التعاون بينهما، حيث يعتبر برنامج التدريب الطلابي جزءا من المشاريع التعاونية والاستشارية التي سهلتها الاتفاقية. كما تم ابتعاث الطالبتين لين بيس ومريم شحاده للدراسة في جامعة جورج واشنطن إذ ستحصلان على فرصة قيمة لتطوير خبراتهما الأكاديمية والمهنية خارج الحدود، وقد أنشأت الجامعة الأمريكية في الكويت برنامج منح للدراسة بالخارج في فصل الصيف عام 2016 بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، بحيث يمكن لطلبة الجامعة الأمريكية دراسة مقررات في جامعة جورج واشنطن خلال فصل الصيف.



وتربط الجامعة الأمريكية في الكويت عدة اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لمنح طلبتها فرصة الدراسة بالخارج، الأمر الذي يعزز التواصل بين الثقافات وتبادل الخبرات الأكاديمية وتوسيع مدارك الطلبة خارج اطار الفصول الدراسية.