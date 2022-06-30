كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف أن الكويت بصدد تجهيز مشروعات ومبادرات كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية والارتقاء بها الى الأمام ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة لمستويات عالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي التعليم اهتماما خاصا كونه جزءا أساسيا في بناء الوطن.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير المضف لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بمناسبة مشاركته في المؤتمر التمهيدي لـ«قمة التحول المنشود في التعليم» الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.



وأضاف المضف أن «الكويت تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها للتعليم وذلك باهتمام القيادة السياسية وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».



وعن مشاركته في المؤتمر التمهيدي اليوم لقمة التحول المنشود في التعليم الذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، قال الوزير المضف إن «اجتماع اليوم مهم جدا لتحضير الأهداف للقمة الرئيسية». وأعرب عن استعداد الوزارة لعرض النتائج الأولية والمشاورات الوطنية وعرض التزامات الدولة لتحويل التعليم تمهيدا لحضور القمة المرتقبة.



وقال إن هناك تجارب مهمة ستطرحها الكويت أمام القمة المرتقبة وتسليط الضوء عليها منها التصدي لجائحة «كورونا» والإصلاحات التي ستقدمها لتطوير المنظومة التعليمية.



وعن دور الكويت في تطوير عجلة التعليم، أكد الوزير المضف أن الكويت سباقة دائما في هذا المضمار، لافتا إلى تعهد الكويت بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، خلال المؤتمر العالمي للتعليم الذي عقد في بريطانيا بتقديم مبلغ 30 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة بواقع ستة ملايين دولار سنويا.



وأوضح أن الحكومة ستصدر بيانا في شهر أغسطس المقبل يتضمن أهداف ورؤى الكويت لقمة التحول المنشود في التعليم التي ستعقد في سبتمبر إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وانطلقت أعمال المؤتمر الذي يحضره اكثر من 140 وزيرا للتعليم بوفد يترأسه الوزير المضف ويضم المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.حمد العدواني والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي والوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية د.صلاح دبشه والموجه العام لمادة العلوم بوزارة التربية منى الأنصاري.