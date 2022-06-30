هذا، وأكد المضف في كلمة ألقاها أمام المؤتمر دعم الكويت لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتحقيق أهداف قمة تحول التعليم الرامية إلى وضع رؤية مشتركة وتحقيق الالتزام الدولي لتحول التعليم من الآن حتى عام 2030، مضيفا أن حكومة الكويت تولي اهتماما بالتعليم ليس من منطلق المعاهدات الدولية التي شاركت فيها فحسب بل دافعه الرئيسي يعود إلى توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



كما أكد المضف حرص الكويت على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر «لأهميته ولما يوفره من فرصة ثمينة» حيث تتضافر فيها الجهود العلمية والسياسية وصولا إلى وضع رؤية مشتركة لتحول التعليم ولتحقيق الجودة وفق أحدث المعايير العالمية ليواكب التطور العلمي والتقني في عصر ثورة المعلومات والمعرفة الرقمية والتنمية المستدامة.



وشدد الوزير المضف على حرص الكويت على جودة نظام التعليم بمختلف أنواعه ومراحله وجعلها «هدفا» في كل المشاريع التنموية الوطنية، وذلك بعد أن تبنت رسميا أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 واتخذت قرارا بتضمين تلك الأهداف في الخطة الإنمائية الأولى (رؤية الكويت 2035) لتكون ضمن الإطار المؤسسي الإنمائي الوطني والخطط والميزانيات والهيكلة الإدارية الوطنية.