آلاء خليفة



كرمت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت يوم الأحد 26/6/2022 بمقر الجمعية كلا من د.فهد السنافي ود.محمد المكيمي عضوي هيئة التدريس بقسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة الكويت لقيامهما بالنشر في مجلة (Science) المرموقة والتي تعتبر من أفضل المجلات العلمية على مستوى العالم.



يأتي هذا التكريم في إطار اهتمام جمعية أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي من خلال لجنة دعم البحث العلمي وتصنيف جامعة الكويت في الجمعية وذلك برعاية وحضور د. شملان داود القناعي - رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ود.أمثال هادي الحويلة نائب الرئيس ود.سعد مخصيد رئيس لجنة دعم البحث العلمي وتصنيف جامعة الكويت ود. فلاح الهاجري رئيس مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس وحضور د. إبراهيم الحمود المستشار في الجمعية.



وقد أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.شملان داود القناعي أن الجمعية تفخر بهذه النخبة المتميزة من أعضاء الهيئة التدريسية وأن تبارك لهم هذا الإنجاز العلمي الكبير الذي يحسب لجامعة الكويت وبمثابة الرد القوي على المشككين في قدرة جامعة الكويت وقدرتها على النشر في كبرى المجلات العلمية دون الحاجة إلى الدعايات أو الظهور الإعلامي غير المبرر، وبين أن الأبحاث وخصوصا ان الأبحاث العلمية تحتاج إلى ميزانية قوية لكي يستطيع الباحث إتمام تجاربه العلمية والحصول على أفضل النتائج.



لذلك ينبغي تعزيز ميزانية جامعة الكويت وهذا ما تعمل عليه إدارة الجامعة بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن جامعة الكويت سوف تعود إلى سابق عهدها من تحقيق الإنجازات العلمية وأنها قادرة على الارتقاء بالبحث العلمي وجودته والنشر في أرقى المجلات العلمية.



وقد أبدى د.سعد مخصيد سعادته الغامرة بمثل هذه الأبحاث التي تنشر في أرقى المجلات العلمية ما يعزز من مكانة جامعة الكويت في التصنيفات العالمية، وأكد على ضرورة دعم البحث العلمي في الجامعة وتوفير الميزانية الكافية له.



وقد أكدت د.أمثال هادي الحويلة نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أنها تبارك للدكتور فهد السنافي والدكتور محمد المكيمي هذا الإنجاز العلمي الكبير، موضحة أن الجامعة تزخر بالكفاءات العلمية في شتى المجالات وأن هذه النخبة من أعضاء هيئة التدريس قادرة على رفع مكانة جامعة الكويت في مدارج التصنيفات العالمية.



وأشار د.إبراهيم الحمود مستشار الجمعية الى أن هذا الإنجاز العلمي يعتبر إنجازا مستحقا لهذين العالمين بل وإنجازا لجامعة الكويت في هذا الوقت تحديدا للتصدي والرد على الحملة الشرسة ضد الجامعة للنيل من مكانتها، وبين أن الجامعة لديها من العلماء الأكفاء في المجالات العلمية والأدبية كافة الذين تفخر بهم الجامعة.



وقد أبدى د.فهد السنافي ود.محمد المكيمي سعادتهما بمثل هذا التكريم، حيث يمثل لهم دفعة معنوية قوية وتوجها بالشكر إلى جمعية أعضاء هيئة التدريس التي كانت حريصة كل الحرص على تكريم أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على إنجازاتهم العلمية.



واختتم د.فلاح الهاجري رئيس مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجمعية بقوله ان أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة قادرون على تحقيق الإنجازات وتقديم الأبحاث المهمة ونشرها في أرقى المجلات العلمية في خضم هذا العبء التدريسي الضخم الذي يقومون به في الجامعة، وهذا ما يميز هذا الصرح الأكاديمي العريق والذي يعتبر منارة للعلم في البلاد.