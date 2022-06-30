عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ديوان الخدمة المدنية إلى الإفادة عن مدى استحقاق الموجهين الفنيين للمواد الدراسية لصرف العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية.



وقال اليعقوب في كتابه الذي وجهه لـ «الديوان» وتلقت «الأنباء» نسخة منه «بداية يطيب لنا أن نثمن جهودكم الحثيثة والمبذولة في سبيل أداء المسؤولية الملقاة على عاتقكم، آملين من الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.



وبالإشارة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/10 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/12/05 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية.



وبالإشارة إلى كتاب رئيس جمعية المعلمين الكويتية رقم (ج.م.ك 5/232) المؤرخ في 2022/5/17 والمتضمن مقترح صرف علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق التعليمية للموجهين الفنيين، ولما كانت طبيعة عمل الموجه الفني للمادة الدراسية تقتضي قيامه بزيارات دورية للمعلمين ورؤساء الأقسام في مدارسهم وفصولهم وذلك بهدف التأكد والاطمئنان على كفاءة أدائهم في التدريس والعمل على حل المشكلات والصعوبات التي تواجههم، وذلك من خلال برنامج معد للزيارات الميدانية لمدارس المنطقة التابعة له.



وحيث نصت المادة رقم 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 على أن تمنح العلاوة التشجيعية بفئات أقل من الفئات الواردة في المادة 1 من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع وذلك على النحو المبين في هذه المادة.



راجين التكرم بالاطلاع والإفادة عن مدى استحقاق الموجهين الفنيين للمواد الدراسية لصرف العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية في ضوء ما سبق بيانه.