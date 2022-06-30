أقامت قوة الإطفاء العام محاضرة توعوية بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان، وذلك بالتنسيق مع اتحاد المكاتب الهندسية وبحضور العديد من المكاتب والدور الاستشارية في مبنى قطاع الوقاية بضاحية مبارك العبدالله الجابر، وكان الهدف من المحاضرة هو التعريف عن كود الإطفاء الجديد المتعلق في أنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج، كما تم شرح الفرق بين الكود الجديد والكود السابق، وكذلك تمت مناقشة طريقة تصميم انذارات الحريق وتنفيذها بما يساهم في جودة المشاريع وسرعة اعتمادها.



وتعتبر هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التي تقيمها قوة الإطفاء العام لمؤسسات المجتمع المدني للتعريف بكود الإطفاء الجديد، وبما يساهم بنشر الوعي الوقائي حماية للأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي.