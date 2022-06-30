أنصح الشباب بالتوجه للعمل الحر لكن وفق أسس سليمة ودراية جيدة بإدارة المشاريع وبيئة الأعمال

نعمل على تقديم أجود الخدمات بأنسب الأسعار وتوفير نظام مواعيد ذكي سهل الاستخدام

نحرص على دعم المشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر

قمنا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خلال عدة أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع

التطبيق يربط العملاء بمزودي خدمة مختلفين ويعمل على سد الفجوة بين العملاء والمستثمرين

الدولة توفر لنا الدعم وعلينا دور في رد الجميل والمساهمة في تنميتها

لدينا فريق متكامل يقوم باختيار والتأكد من جودة الشركات المنضمة للتطبيق

أجرت الحوار: آلاء خليفة

كثير من الشباب الكويتي لديهم طموح وإصرار وعزيمة على تحقيق الأهداف ومهما واجهوا من صعاب تكون لديهم رغبة قوية في التغلب عليها للوصول إلى الأهداف، ليس هذا فحسب، بل أيضا لديهم رغبة في التميز والإبداع والابتكار في المشاريع التي يقومون بها ووضع لمساتهم وبصماتهم الخاصة عليها لتخرج بأفضل صورة ممكنة. وقد التقت «الأنباء» الشاب الكويتي الطموح يوسف الجاركي الذي قام بتأسيس تطبيق «تعال» لتوفير خدمات وعروض مميزة لمستخدميه للوقوف على أهداف مشروعه، وآلية اختيار الشركات المتواجدة في التطبيق، وكيفية تطويره وأهم التحديات التي واجهته، وكذلك رؤيته المستقبلية، ونظرته للعمل الحر. وخلال اللقاء ذكر الجاركي أن الكويت لم تقصر في دعم الشباب، وبالتالي على الجميع أن يحرص على رد الجميل لها من خلال السعي الجاد لخدمتها وإعلاء شأنها، مضيفا أن ما يقومون يعد من باب المسؤولية المجتمعية، وبالتالي فإن من أهداف مشروعه دعم المشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر، لذلك قاموا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خلال عدة أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع. وتحدث الجاركي باسترسال عن السوق الكويتي ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعوامل المؤثرة على نجاح المشاريع التجارية، معلنا عن خططه الاستراتيجية فيما يخص تطبيق «تعال» في المرحلة المقبلة، فإلى التفاصيل:





في البداية، نود إعطاءنا فكرة عن تطبيق «تعال»؟



٭ التطبيق عبارة عن فكرة جديدة على مستوى الخليج والعالم ويوفر أغلبية الخدمات والمنتجات التي يحتاج اليها البيت والمناسبات بطريقة جديدة ومنفردة، حيث يمكن الطلب عن طريق اختيار الوقت واليوم المناسب وطريقة الدفع المفضلة والاستمتاع بالعروض والخصومات الحصرية طوال أيام السنة وعلى كل عملية شراء يجريها العميل من خلال التطبيق تصل مبالغ فورية إلى حسابه بطريقة نقاط ويمكن أيضا المقارنة بين الشركات من ناحية الأسعار والتقييم والحصول على ما يناسبهم، حيث إن جميع الشركات المتواجدة تحتوي على أعلى معايير الجودة ونقوم بتوفير افضل جودة مع أنسب سعر.



ومن المميزات أن تطبيق «تعال» يربط العملاء بمزودي خدمة مختلفين ويعمل على سد الفجوة بين العملاء وتلبية احتياجاتهم التي قد يبدو من الصعب تلبيتها، وهناك تنوع مستمر في الخدمات المقدمة رغم أن هذا التنوع حتى الآن لا مثيل له بما يشمله من خدمات تتعلق بتنظيف المنزل ورعاية الحيوانات الأليفة والمغاسل والخياطين والمطاعم والضيافة واكثر من ذلك كله تحت سقف واحد.



ومن أين جاءت فكرة تسمية التطبيق باسم «تعال»؟



٭ استوحينا فكرة تسمية التطبيق باسم «تعال» كونها كلمة متعارف عليا في المجتمع الكويتي، بما يعني أن كل الخدمات التي يحتاجها العميل تصله إلى منزله، حيث نوفر للعميل الوقت والجودة المطلوبة من الخدمة كما نوفر له نظاما متكاملا للحصول على الخدمة في الوقت الذي يناسب العميل.



ما الأهداف التي تسعون إليها من خلال تطبيق «تعال»؟



٭ يهدف تطبيق «تعال» إلى توفير تطبيق جوال يلبي جميع الاحتياجات وتوفير أفضل الأسعار والعروض وتوفير نظام المواعيد الذكي سهل الاستخدام بالإضافة إلى أننا نهدف إلى أن نصبح المنصة الأولى لتقديم الخدمات.



وماذا عن رؤيتكم المستقبلية؟



٭ نتطلع في تطبيق «تعال» إلى أن نكون المنصة الأولى لتوفير الخدمات لجميع العائلات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وتقديم أي نوع من الخدمات الممكنة إلى المنازل بالإضافة إلى توفير منصة متكاملة لمقدمي الخدمات الناشئين في السوق.



في ظل توافر الكثير من التطبيقات حاليا، ما الذي يميز تطبيق «تعال» عن غيره من التطبيقات الموجودة؟



٭ ما يميز تطبيق «تعال» أننا قمنا بالتركيز على 3 عوامل رئيسية تتمثل في توفير خدمات غير متوافرة في باقي التطبيقات الموجودة حاليا بالإضافة إلى أننا قمنا بعمل نظام على مستوى دول الخليج ولأول مرة يتم تخصيص نظام نقاط ولاء خاص بكل شركة، وعندما يقوم العميل بإجراء طلب عبر التطبيق تصله مبالغ نقدية على شكل «نقاط» يمكن استخدامها لاحقا، فضلا عن أننا دوما نوفر عروضا وخصومات على التطبيق، فنحن نهدف إلى توفير كل مستلزمات العميل بأعلى نسبة جودة ممكنة.



نود تسليط الضوء على مسؤوليتكم تجاه المجتمع فيما يخص دعم المشاريع الوطنية؟



٭ نقوم بدعم المشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر وناجح.



كيف يسهم تطبيق «تعال» في تطوير وتحسين المجتمع؟



٭ علينا واجب وطني كشركات أن نقوم بالمساهمة في المجتمع وتطويره وتحسينه، ومن هذا المبدأ قمنا بالترتيب والتجهيز لحملة وطنية تسمى «ادعم مجتمعك» والتي تضمن تنظيف الشواطئ والأماكن العامة، إعطاء هدايا للأطفال لإدخال الفرحة الى قلوبهم بالاضافة إلى حملة التوقف عن التدخين ودعم المواهب والرياضات وتنظيم حملة الصحة النفسية وحملة السعادة.



جدير بالذكر أن الكويت توفر لنا الدعم في كافة مناحي الحياة، لذا نجد أن علينا دورا لرد الجميل لدولتنا الحبيبة الكويت والمساهمة في دعم الدولة وتطويرها وتنميتها.



ما آلية اختياركم للشركات المتواجدة على التطبيق؟



٭ لدينا فريق متكامل يقوم بزيارة الشركة والتأكد من جودة منتجاتها كما نقوم بالدخول على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ردود أفعال عملائها، وكذلك التقييمات التي تحصل عليها تلك الشركات ومن ثم تتم الموافقة أو الرفض كوننا نعتمد مستوى عاليا من الجودة والتقييم، وذلك لتوفير افضل الشركات والمنتجات لمستخدمي تطبيق «تعال» بجودة عالية وأسعار منافسة.



كم عدد المشتركين حاليا في التطبيق وكم العدد المتوقع في المستقبل القريب؟



٭ حاليا لدينا الآلاف من المشتركين في تطبيق «تعال» ونهدف مستقبلا إلى كسر حاجز 100 ألف مستخدم في الكويت و500 ألف مستخدم خليجي.



كونك تعمل في العمل الحر، هل تنصح الشباب الكويتي بالتوجه للأعمال الحرة؟



٭ نعم بالتأكيد أنصح جميع الشباب الكويتي للتوجه للأعمال الحرة، لاسيما ان الدولة داعمة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن انصحهم بوضع خارطة طريق صحيحة مبنية على أسس سليمة وأهداف واضحة وان يكونوا على دراية ومعرفة بآلية إدارة المشاريع، وبيئة ريادة الأعمال هي بيئة قوية وفي تصاعد مستمر، خاصة مع تطور السوق الخليجي والاتجاه بشكل اكبر نحو السوق الإلكتروني والرقمي.



كيف تثمن سوق العمل الكويتي ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟



٭ الدولة تقدم كل أنواع الدعم وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع، ولا يوجد أي تقصير من ناحية الدولة، وقد عشت لسنوات طويلة خارج الكويت وشاهدت كيف تتعامل الحكومات الخارجية مع أصحاب المشاريع لذا أجد أن الكويت فعليا لا تقصر مع أبنائها في تقديم كافة أنواع الدعم اللازم.



ما العوائق التي واجهتك في بداية مشروعك وكيف تغلبت عليها؟



٭ لا يخلو أي عمل خاص من العوائق والعقبات، وفي البداية كنت بحاجة لمعرفة طبيعة السوق الكويتي ومتطلباته ورغبات العملاء من اجل تقديم خدمة افضل، ولكن مع وضع الخطة الواضحة المعالم تمكنت من التغلب على كل العقبات وتحقيق الإنجاز المنشود.



هل هناك إقبال واهتمام من المجتمع على هذا النوع من التطبيقات؟



٭ نعم هناك إقبال كبير على استخدام التطبيقات الإلكترونية، فنحن نعمل على بناء منصة جديدة وسوق جديد، فتطبيق «تعال» يقدم خدمات مميزة وجديدة لأفراد المجتمع تسهل حياتهم بشكل ميسر ومرن، وفي نفس الوقت فتحنا بابا للمشاريع الوطنية من خلال توفير منصة تسويقية للوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع.



ما خططكم الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة؟



٭ انطلق تطبيق «تعال» من الكويت، ونأمل مستقبلا أن نفتح آفاقا جديدة في دول الخليج والدول العربية وتوفير افضل منصة على مستوى الخليج من خلال تقديم افضل الخدمات وحصول العملاء على افضل العروض والخصومات ونقاط يمكن للعميل استخدامها مرة أخرى فضلا عن توفيرنا لشركات تتمتع بجودة عالية وفي الوقت الذي يريده العميل.





