عبدالعزيز الفضلي



أشاد سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى الكويت عبدالمالك بوهدو بالعلاقات الثنائية الأخوية التي تربط بلاده مع الكويت، مشيرا الى انها علاقات متميزة ومتجذرة تستند إلى إطار قانوني قوي يتشكل من نحو 40 اتفاقية وآليات تعاون على رأسها اللجنة المشتركة بالإضافة إلى تسع لجان فنية تتعلق بقطاعات مختلفة نعمل حاليا على تفعيل دورها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين الشقيقتين. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الجزائري للصحافيين خلال زيارته للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ظهر امس مقدما التهنئة للاتحاد ولجمعية الكشافة الكويتية على النجاح غير المسبوق في تنظيم الملتقى الكشفي العربي والذي استضافته الكويت خلال مايو الماضي



وأكد السفير بوهدو أن الكويت مركز العمل الإنساني والتطوعي والخيري والإغاثي وهي من البلدان التي تقدم الكثير لدول العالم التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية في مختلف مناطق العالم، موضحا إلى أن للعمل الكشفي دورا كبيرا في هذه الأعمال التطوعية.



من جانبه، رحب رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي بالسفير الجزائري، مشيرا إلى أن ذلك يدل على اهتمام الأشقاء الجزائريين بالحركة الكشفية ودورها في العمل التطوعي.