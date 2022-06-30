أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود حرص القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واهتمامهم بفئة الشباب والاستماع إلى آرائهم وتعزيز روح العمل لديهم وحثهم على العطاء وتقديم المزيد من الانجازات.



جاء ذلك خلال استقباله أمس رئيس جمعية الشعب التعاونية عبدالله عبدالرضا وعضو مجلس الإدارة هيا المقرون مهنئا بتوليها منصبها الجديد كعنصر نسائي كويتي، مؤكدا أن للمرأة دورا مهما في المجتمع ونحن في الكويت نفتخر ونعتز وندعم المرأة.



وأشاد الحمود بشباب الكويت المتميز والناجح في جميع المجالات، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الشباب من خلال طاقاتهم الإبداعية والابتكارية في التعليم والعمل والريادة في جميع المجالات التنموية، فالشباب هم المحرك الأساسي والرقم الصعب في شتى مجالات النهضة والتطور وما شهدناه من تفوق في نتيجة الثانوية العامة وحصد الشباب الكويتي للأرقام والمراكز الأولى في المستويين العلمي والأدبي وأيضا تفوقهم في مختلف المجالات الرياضية والعلمية داخل الكويت وخارجها وتحقيقهم المراكز الأولى والميداليات المختلفة بأنواعها وتمثيلهم للكويت ورفع علمها خفاقا في جميع المحافل، تأكيدا على أنهم على قدر من الثقة وخير من يمثل بلادهم في تحقيق الإنجازات والمراكز الأولى والتحصيل العلمي المشرف.



وجدد الدعوة للشباب الكويتي لحثهم على العمل بكل عزم وإصرار وإيجابية وطرح الأفكار والمبادرات لمواجهة التحديات والسعي بالوطن نحو التقدم والازدهار.