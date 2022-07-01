حصد منتخبنا الوطني البارالمبي 6 ميداليات في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى الذي استضافته القرية الرياضية بمنطقة رادس على مدى يومين بمشاركة نحو 300 رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 27 بلدا.



وقال عضو اللجنة البارالمبية الكويتية فهد المطيري ان اللاعب فيصل سرور فاز بالمركز الأول وحقق ذهبية منافسات دفع الجلة فيما حصد عبدالله العنزي ذهبية سباق 100 متر، بينما فاز حمد حجي المركز الثاني في منافسات رمي القرص وحقق الميدالية الفضية.



وأضاف أن اللاعب عبدالله الحرز فاز بفضية منافسات دفع الجلة في حين حل عبدالعزيز الشمري ثالثا في سباق 400 متر.



واكد المطيري ان اللاعبات الكويتيات تألقن كذلك في ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى، حيث فازت روان العنزي بميداليتين برونزيتين الأولى في سباق الـ 400 متر والثانية في سباق الـ1500 متر.



واعتبر المطيري مشاركة المنتخب البارالمبي في هذه الدورة متميزة، مشددا على ان مثل هذه المنافسات تتيح للاعبين والمنتخبات تقييم أدائها وتحسين قدراتها، لاسيما عبر الاحتكاك بلاعبين ذوي مستويات عالية ما سيعود بالنفع على عناصر المنتخب الوطني.