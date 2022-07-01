أكد اتحاد مصارف الكويت على أهمية بطولة اتحاد مصارف الكويت الأولى للبادل ودورها في تعزيز تفاعل المجتمع مع الفعاليات والأنشطة الرياضية، بما يدعم نمط الحياة المثالية والصحية لكل افراد المجتمع لترسيخ الوعي وأهمية دور الرياضة في حياة الفرد وضرورة اعتمادها كنمط لحياة صحية للحد من المعوقات.



حيث أكدت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الاتحاد والبنوك يحرصان دائما على رعاية ودعم عدد من الأنشطة من خلال الفعاليات والمشاريع المختلفة التي تركز على العديد من الأنشطة الرياضية والخيرية والثقافية والتراثية والبيئية والتعليمية وغيرها من الأنشطة ذات المردود الإيجابي على المجتمع الكويتي، وذلك في إطار تعزيز دورهم في ممارسة المسؤولية الاجتماعية، وأن البنوك تدرك تماما ما تعنيه هذه المسؤولية ومدى تشابكها، وتحرص على إتمامها وفقا لتوجهات وسياسات ومنهجية ترتكز إلى رؤية شاملة وعميقة تستهدف نقل المجتمع الكويتي إلى أوضاع أفضل ودمجها مع واقع المجتمع واحتياجات فئاته المختلفة ليكون أثرها ممتدا على المدى الطويل.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: نحن سعداء في بنك الكويت الوطني برعاية بطولة اتحاد المصارف للبادل، والتي تتماشى مع الأهداف التي يتبناها البنك في التشجيع على الرياضة كجزء مهم من مبادراته ومسؤوليته الاجتماعية.



وأضاف التركي أن البنك الوطني لطالما كان سباقا وفي مقدمة المبادرين نحو الاهتمام بدعم الرياضة إيمانا منه بأهميتها في خلق ترابط وتواصل اجتماعي بين الشباب، ومساهمتها في رفع الوعي بمفهوم حياة وصحة أفضل.



من جانبها، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع إن البنك التجاري ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع ويشارك بفاعلية في تشجيع ودعم ورعاية الأنشطة الرياضية والفعاليات والبرامج الشبابية الهادفة.

وفي هذا الإطار، يحرص البنك على المشاركة بالبطولة الأولى للعبة البادل، والتي قام بتنظيمها اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك الأخرى والتي انطلقت أمس الخميس وتستمر حتى غد السبت.

ومن هذا المنطلق، يشارك البنك التجاري الكويتي في البطولة بفريق واحد للرجال، وسوف يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني على مكافآت مالية من اتحاد مصارف الكويت.



وأكد مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح على اهتمام البنك برعاية الأنشطة الرياضية المتنوعة، وذلك في إطار دعمه واهتمامه المتواصل بفئة الشباب، مشيرا إلى أن رعاية بنك الخليج لبطولة اتحاد مصارف الكويت الأولى للبادل، تمثل أحد أوجه التعاون مع الاتحاد في كثير من الأنشطة التي تدعم توجهات القطاع المصرفي ككل.

وبين أن بنك الخليج يضع الشباب في بؤرة اهتمامه على مختلف المستويات المصرفيــــة والتعليميـــة والرياضية، في ظل اهتمامه بترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية بالمجتمع.



بدورها، قالت رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي ليلى القطامي اننا نسعد المشاركة برعاية بطولة اتحاد مصارف الكويت الأولى للبادل.

وتأتي رعاية البنك الأهلي الكويتي لهذه البطولة حرصا منه على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا على التزامه بتشجيع الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تعزز أسلوب الحياة السليم في المجتمع وتساهم في خلق بيئة صحية وإيجابية للرياضيين.

ومن المهم إقامة مثل هذه النشاطات المفيدة التي تدعم الشباب وتوفر لهم البيئة الرياضية المناسبة لتنمي وتطور مهاراتهم بأجواء مليئة بالحماس والتنافس.

ونود أن نشكر اتحاد مصارف الكويت لإقامته بطولة البادل، متمنين لجميع المشاركين في البطولة التوفيق.



وأفادت رئيس المسؤولية المجتمعيـــــة والتواصـــــل الاجتماعي في بنك الأهلي المتحد فاتن التميمي بأن دعم الرياضة وتشجيع الرياضيين في كل المجالات يأتي من بين اولويات البرنامج المجتمعي للبنك الاهلي المتحد نظرا لأهمية الرياضة في رفع الروح المعنوية والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، كذلك يهتم البنك الاهلي المتحد برياضة البادل بصفة خاصة نظرا للإقبال الذي تحظى به من الشباب، وقد سبق ان قام البنك بتنظيم دورة للعبة البادل في ابريل الماضي وقمنا بتقديم جوائز للفائزين تجاوزت قيمتها 3 آلاف دينار، كما قام البنك بالرعاية الرسمية لدورة الالعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت مباريات في لعبة البادل.

وتقدمت التميمي بخالص الشكر لاتحاد مصارف الكويت على اتاحة هذه الفرصة الجيدة لدعم هذه البطولة وتشجيع ابطالنا من الرياضيين المتميزين.



من جهته، أكد مدير أول الاتصال الخارجي، في التسويق والاتصال المؤسسي في KIB فهد السرحان أن رعاية البنك للبطولة تأتي ضمن إطار مبادرات البنك المجتمعية والتنموية، والمعنية بتعزيز الثقافة الرياضية بين الشباب وحثهم على اتباع نمط حياة صحي وهادف، مشيرا الى أن KIB مازال مستمرا في تسخير موارده قدر الإمكان بما يعود بالنفع على المجتمع وعلى أفراده، تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، ومستمرا في سعيه لتفعيل دوره الرائد في المسؤولية الاجتماعية، وذلك ضمن إطار برنامج تنموي صمم ووضع كركن رئيسي ومحوري ضمن استراتيجية البنك المتكاملة.



وقالت مدير أول ـ العلاقات العامة في بنك برقان حصة حسين النجادة: اننا فخورون برعايتنا ومشاركتنا لهذه البطولة التي نظمها اتحاد مصارف الكويت، كما نحرص دائما على تشجيع الشباب على استثمار أوقاتهم في ممارسة الرياضة بمختلف انواعها وأشهرها رياضة البادل.

وأضافت: لطالما حرصنا في بنك برقان على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضة، في سياق برامجنا الشاملة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب ترسيخنا المستمر لأهمية دعم وتشجيع الشباب في مختلف المجالات.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، ورئيس مجلس إدارة نادي المصارف، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوسف الرويح ان تنظيم بطولة اتحاد مصارف الكويت الأولى للبادل يأتي ضمن المبادرات والأنشطة المختلفة التي حرص النادي على تنظيمها لموظفي المصارف الكويتية والتي من شأنها ان تعزز علاقات التعارف بين الموظفين.

وأشار الى ان نادي المصارف يركز على تنظيم الانشطة الرياضية لموظفي المصارف لما لذلك من تأثير ايجابي على المنافسة والصحة واللياقة البدنية.



أما المدير الأول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي فقال: ان لعبة البادل على مستوى الكويت تشهد اقبالا كبيرا من الشباب وهو ما دفعنا في بوبيان الى تبني الكثير من الافكار التي من شأنها ان تساهم في نشر اللعبة أكثر وهو ما يحقق لعملائنا وموظفينا المزيد من الخيارات لممارسة اللعبة، مؤكدا أن رعاية البنك لبطولة اتحاد مصارف الكويت تأتي من هذا المنطلق.

حيث تتمتع لعبة البادل بالعديد من المزايا، أبرزها بساطتها وسهولة تعلمها مقارنة برياضات أخرى مماثلة الى جانب كونها من الالعاب التي يفضل أن تلعب زوجيا، وهو ما يجعلها مناسبة لخلق المزيد من العلاقات الاجتماعية بين اللاعبين وخلق أجواء تنافسية جميلة بينهم.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك وربة أيمن سالم المطيري ان هذه البطولة تعتبر مسارا مميزا للربط الرياضي بين البنوك، ولإتاحة المنافسة الرياضية الشريفة بين الموظفين، مضيفا أن لعبة البادل أصبحت تنافس كرة القدم في الصدارة بالنسبة للقواعد الجماهيرية، وتمنى أن يحقق فريق بنك وربة إنجازا في هذه البطولة، مؤكدا أن الإنجاز الحقيقي هو نجاح البطولة، لافتا الى أن البنك يشارك في جناح خاص خلال الأيام الثلاثة التي تقام بها البطولة بهدف شرح جميع منتجات بنك وربة وحملاته لا سيما الصيفية منها.