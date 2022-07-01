هادي العنزي



بجدارة واستحقاق توج الكويت بطلا لبطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد التي اختتمت مساء أمس بمدينة حيدر أباد الهندية، وذلك بعد تفوقه على فريق النجمة البحريني 28-23، ليضع «العميد» أول لقب خارجي كبير في خزائنه بعد طول انتظار.



كما فاز القادسية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تغلبه على العربي القطري بنتيجة 28-27. وفي مباريات أدوار الترضية الآسيوية، حل الوكرة القطري خامسا، وتبعه النور السعودي في المركز السادس، ومس كيرمان الايراني سابعا، فيما جاء تي سبورت الهندي مستضيف البطولة بالمركز الثامن والاخير.



جاءت قمة مواجهات البطولة الآسيوية، حذرة يشوبها الكثير من التوتر في الدقائق الخمس الأولى، والذي تجسد بفرص سهلة ضائعة، وتقدم النجمة بهدفين، فعادل النتيجة للابيض أنخل هرنانديز الذي ظهر على غير المعتاد بمستوى ينبئ بعزيمته على إظهار الجودة الفنية التي يمتلكها وغابت طوال أيام البطولة، وبادر «العميد» بأخذ زمام المبادرة، فتقدم 4-3 في الدقيقة 8، ولم يسمح بعدها بعودة النجمة بقيادة الدولي علي عيد للاقتراب منه بفضل الدفاع المحكم بطريقة 6-0 والتنوع الهجومي من مختلف المراكز بقيادة المتألق صانع اللعب عبدالله الخميس الذي شكل صداعا دائما في رأس المدرب البحريني سيد علي الفلاحي بتحركاته المدروسة، وبتوقيته المناسب في التمرير للمحترفين هرنانديز وماركيز، فبسط الأبيض أفضليته، والروح المعنوية في تصاعد دائم ليصل إلى فارق 3 أهداف في الدقيقة 20، ويزيده إلى هدف رابع 15-11 بنهاية الشوط الأول للمواجهة.



وتحسن أداء النجمة في بداية الشوط الثاني مستفيدا من تألق حارسه محمد عبدالحسين، وقائده علي عيد، ليتمكن من تقليص الفارق إلى هدف (16-15) في الدقيقة السابعة، ولكن سرعان ما رجحت كفة «العميد» مجددا بفضل تألق ماركيز والخميس لينتصف الشوط الثاني بفارق ثلاثة أهداف للأبيض (22-18)، وما أن بدأت الدقائق الحاسمة، حتى زج المدرب الوطني هيثم الرشيدي بالحارس الكبير علي صفر مجددا، ليحكم إغلاق مرماه أمام محاولات لاعبي النجمة، وليخطو لاعبو العميد بثقة نحو أول ألقابهم الخارجية، وبفارق مريح من الأهداف.

الموسوي وأنخل وعيد وعبدالحسين والحاج.. الأفضل

توزعت الجوائز الفردية في البطولة الآسيوية الـ 24 للأندية الأبطال على عدد من اللاعبين، حيث نال لاعبو «الكويت» انخل هيرنانديز جائزة أفضل ظهير أيمن، وصالح الموسوي أفضل جناح ايمن، فيما حصل محترف القادسية التونسي خالد الحاج على جائزة افضل صانع ألعاب، ونال لاعبا النجمة القطري مهدي سعد ومحمد حبيب الناصر جائزة أفضل جناح ايسر وأفضل ظهير أيسر تواليا، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب بالبطولة إلى البحريني علي عيد، وحصل على جائزة أفضل حارس لاعب النجمة محمد عبدالحسين.