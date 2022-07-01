مبارك الخالدي



استعجلت عدة اندية منها القادسية والعربي والسالمية صدور جدول مباريات الدوري الجديد للموسم المقبل 2022-2023 والمقرر انطلاقه في 25 من اغسطس المقبل، وكذلك اللائحة الجديدة للموسم المقبل.

وقد تلقى مجلس ادارة اتحاد كرة القدم عدة كتب من الاندية بهدف ايضاح الرؤية والعمل على استقرار برامجها التحضيرية لخوض منافسات الموسم ومنها مواعيد المعسكرات الخارجية وإغلاق ملفات اللاعبين المحترفين، اذ تشهد الفترة الحالية نشاطا كبيرا بين الاندية للتعاقد والحصول على خدمات اللاعبين من المعروض لديهم عبر الوكلاء المعتمدين.



الجدير بالذكر ان اتحاد كرة القدم يواصل العمل لإطلاق دوري للمحترفين في خطوة غير مسبوقة فنيا واعلاميا، كما يجري إعداد جداول المسابقات متناغمة مع الروزنامة الدولية للاتحادين الدولي والآسيوي وبما يخدم توجه الاتحاد واللجنة الفنية بإعادة تشكيل منتخباتنا الوطنية على اسس مدروسة، حيث تعتبر المشاركات في البطولات المحلية العنصر الاساسي لاختيارات لاعبي المنتخبات الوطنية.



وفي نادي الكويت اتجهت ادارة النادي للتجديد مع الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي والذي قدم موسما مميزا مع الابيض، كما حظي بموافقة المدرب رادان الذي شاهد الفريق بشكل عام عبر الاشرطة المسجلة، وكانت ادارة الفريق قد جددت قبل ايام مع المغربي مهدي بن رحمة وعززت الصفوف بالتعاقد مع لاعب السيب العماني ارشد العلوي.



العربي يراقب الصولة



من جانب آخر، وفي النادي العربي الذي يستعد لإطلاق تدريباته الشهر الجاري لايزال الجهازان الفني والإداري يرصدان الحالة الصحية للاعب الليبي محمد الصولة الذي يخضع لعلاج مكثف في احد مستشفيات بلاده وتتضمن خطة العلاج السفر الي ايطاليا للخضوع لكورس علاجي لم تعرف مدته، الأمر الذي قد يفتح الطريق امام ادارة النادي للبحث عن لاعب بديل خصوصا ان الاخضر لديه مشاركة خارجية تتمثل بمواجهة فريق السيب العماني في سبتمبر المقبل ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



هذا، وتعقد الجمعية العمومية بالنادي العربي جمعية عمومية غير عادية في السادسة من مساء غد بصالة ناصر بهبهاني وذلك لتعديل النظام الأساسي للنادي، وكان من المقرر ان تنعقد الجمعية مساء 27 من مايو الماضي الا ان عدم اكتمال النصاب القانوني تسبب في تأجيلها.



سيبوفيتش في الجهراء



وفي نادي الجهراء واصلت الإدارة جهودها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع المدافع البوسني ايناس سيبوفيتش، وكان الجهاز الإداري قبل أيام قد جددت التعاقد مع اللاعبين العاجي حامد كوفي ماريوس والبرازيلي روجيريو يوري والمحلي عبدالعزيز علي مروي.