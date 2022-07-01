عقد أول من أمس اجتماع الجمعية العمومية بنادي القادسية والتي اعتمدت تزكية مجلس إدارة جديد للدورة «2022-2026» برئاسة الشيخ خالد الفهد، وذلك بعد اعتمادها التقريرين المالي والإداري.



وخلال الاجتماع تحدث نائب رئيس النادي الشيخ فهد طلال الفهد، متوجها بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي على تزكيتهم لمجلس الإدارة، مؤكدا أنهم جاءوا لخدمة النادي والنهوض به إلى أعلى المراتب.



وأضاف الفهد ان ما يعنينا هو مصلحة نادي القادسية صاحب التاريخ العريض رغم اننا ربما نختلف على عدة أمور ولكن في النهاية مصلحة القادسية هي الأساس والأهم، وقد تعلمنا ذلك من رجالات النادي منذ تأسيسه ممثلا بالشهيد فهد الأحمد وعبدالعزيز المخلد وعبدالمحسن الفارس والشيخ طلال الفهد وجميعنا وان اختلفنا نضع اسم النادي نصب أعيننا.



وعن الوضع الرياضي الحالي، قال انه يعيش حالة سيئة ولكن أطمئنكم بأننا متفائلون وبإذن الله سوف نرى تطورا رياضيا أفضل خلال الفترة المقبلة برعاية أبوية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.