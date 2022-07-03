ثامر عرب: تجسيد لحرص «ضمان» على توفير أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية



أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن حصولها على شهادة الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية (JCI) لجميع مرافق مراكزها الصحية، لتصبح شركة ضمان أول مؤسسة رعاية صحية تحصل على هذا الاعتماد الدولي المهم على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الكويت.



وتعتبر اللجنة الدولية المشتركة (JCI) أكبر جهة اعتماد في مجال الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأميركية والرائدة في العالم، وشهادات (JCIA) التي تمنحها هذه اللجنة بمنزلة اعتماد دولي للتصديق على الضوابط وأفضل الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب: فخورون جدا بهذا الإنجاز الرائع لما يمثله من تجسيد عملي لإحدى أهم قيم شركة ضمان، وهو الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية، إذ يوفر اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA) وهي واحدة من أهم مؤسسات الاعتماد في قطاع الرعاية الصحية عالميا، الضمانة على سلامة تطبيق خطة عمل متكاملة وخطوات مدروسة في جميع أقسام الشركة من خلال كوادرها الطبية والإدارية والفنية المتخصصة.



وأضاف أن شركة ضمان حرصت منذ بداية تأسيسها على التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية في القطاع الصحي وتبني أحدث وأفضل المعايير الدولية للجودة، لتحقيق رؤيتها في أن تكون الجهة الرائدة بتوفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة، من أجل رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر منظومتها المتكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في مختلف محافظات دولة الكويت، تطبيقا لاستراتيجية الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة تركز على تقديم خدمات صحية تعتمد على الجودة والتجربة التفاعلية الإيجابية للمريض وتحقيق الكفاءة المهنية عبر طاقم طبي وإداري تم اختياره بدقة، وانعكست هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الصحية.



وبين عرب أن شركة ضمان عملت على مدى أكثر من عامين في استيفاء وتطبيق متطلبات الحصول على اعتماد JCIA ومرت بعدد من الخطوات التحضيرية واستقبلت المتخصصين للقيام بإجراءات التدقيق والزيارات الميدانية واللقاءات والاجتماعات مع الأطراف المعنية في إدارات وأقسام الشركة من أجل التقييم الموضوعي والمستقل من قبل استشاريين وخبراء عالميين من ذوي الخبرة الواسعة في مجال الرعاية الصحية ودورهم في الإرشاد في المواضيع الرئيسية الخاصة بسلامة المرضى والجودة وكيفية الاستمرار في تحسين عمليات ونتائج الرعاية الصحية السليمة.



وختم الرئيس التنفيذي لشركة ضمان بتوجيه الشكر لجميع العاملين في الشركة على الجهود المضنية والعمل الجاد والمستمر من أجل تطبيق اشتراطات اللجنة الدولية والحصول على هذا الاعتماد المهم والبارز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة ونجاحاتها.



يشار إلى أن شركة ضمان حصلت على شهادة الاعتماد الدولي (JCI) لمراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية في مناطق حولي والفروانية والضجيج.