محمود عيسى



ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاخبارية ان الكويت حلت في المركز الاول خليجيا من حيث رخص اسعار الوقود وفقا للبيانات التي استقتها من موقع «غلوبل بترول برايسز»، بالاضافة الى كون سعر الوقود في الكويت أدنى من المتوسط العالمي، إذ بلغ سعر ليتر البنزين 0.34 سنت أميركي، بينما المتوسط العالمي هو 1.47 دولار، وذلك مقارنة بسعر الوقود في دولة الامارات الذي يعتبر أعلى ثلاثة أضعاف نظيره في الكويت.



وكانت الاخيرة، التي تعتبر ثالث أكبر منتج في منظمة أوپيك، قد رفعت أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام ليصل حوالي 1.23 دولار لليتر، مما زاد من اتساع الفجوة مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون تكلفة الوقود. وفيما تقوم دول أخرى منتجة للنفط في المنطقة بدعم الوقود بدرجات متفاوتة، لكن الإمارات حررت أسعار البنزين في عام 2015، وباتت أسعاره الآن تساوي ثلاثة أضعاف ما هو عليه في الكويت وأكثر من ضعف متوسط التكلفة في دول الخليج الأخرى.



تجدر الاشارة الى ارتفاع تكلفة الوقود دفع شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات النقل إلى رفع الأسعار في الإمارات مرتين هذا العام. وقال الأكاديمي عبدالخالق عبدالله في تغريدة نشرها يوم الجمعة ونقلتها «بلومبيرغ» إن سعر الوقود في الإمارات هو الأعلى والأغلى خليجيا ومازال يتجه صعودا، إلا أنه أقل من المتوسط العالمي البالغ 1.47 دولار، وفقا لبيانات موقع «غلوبل بترول برايسز»، إذ يبلغ متوسط تكلفة ليتر البنزين 1.37 دولار في الولايات المتحدة، و2.32 دولار في المملكة المتحدة.