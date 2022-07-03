تشارك شركة الملا أوتوموبيلز، الموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس- بنز في الكويت، محبي مرسيدس- بنز بعرض مسبق على السيارة الاختبارية مرسيدس- مايباخ هوت فويتور، الابتكار المصمم خصيصا الذي تم بناؤه باستخدام مواد فاخرة وعالية الجودة، مع حرفية عالية مستوحاة من أرقى التصاميم.



وتعمل «مرسيدس مايباخ» على توسيع مجموعة طرازاتها بإصدار خاص حصري ومحدود، وتجمع سيارة «مرسيدس مايباخ هوت فويتور» التي سيتم إصدارها قريبا بين الجمالية والحرفية النموذجية للعلامة التجارية مع تركيبات الألوان والمواد المميزة المستوحاة من الموضة - مثل اللون الأزرق البحري الجريء المتباين مع الوردة الفاتحة المتلألئة والأبيض الكريستالي الأنيق، ويمتزج جلد النابا الرائع مع نسيج بوكليه عالي الجودة وعناصر الزخرفة الأنيقة بشكل خاص.

على غرار مبدأ المجموعة المحدودة للموضة، ويقدم إصدار السيارة عصرا جديدا من التفرد للعلامة التجارية التاريخية. سيتم طرح النموذج في السوق في أوائل عام 2023 في إصدار حصري.



ويتميز الجزء الخارجي للسيارة الاختبارية بلمسات حصرية من لونين: الجزء العلوي والعجلات المطروقة النموذجية في مايباخ مطلية باللون الأزرق البحري الداكن.

يلمع الجزء السفلي والجانبين بشكل وردة متلألئة. يضفي مزيج الألوان اللافت والفريد عرضا مميزا للإصدار الخاص والحصري على منصة عرض السيارات - المقصورة الداخلية.



تصميم داخلي مفصل بعناية



مزيج من الحرفية المطلقة والمواد عالية الجودة والتفاصيل غير الاعتيادية يخلق مستوى جديدا من التفرد والتميز، حيث يعكس مفهوم اللون والمواد المستخدمة في تصنيع الإصدار الجديد بعالم الأناقة الراقية، ويخلق التباين المثير للون الأبيض اللامع والأزرق البحري الداكن جوا حسيا وعصريا من الناحية الفنية.

تم تنجيد المقاعد ومساند الذراعين والجزء السفلي من لوحة العدادات وعجلة القيادة وبطانة السقف بجلد النابا الأبيض الكريستالي.



بالإضافة إلى الزخرفة المصقولة على لوحة العدادات التي تدعم مظهر الكروم الأبيض مع الخطوط الانسيابية ذات اللون الذهبي الوردي، ما يعكس الفخامة المطلقة لسيارة مرسيدس- مايباخ هوت فويتور.

كما ويوجد المزيد من اللمسات من الذهب الوردي على الكونسول الوسطي وشارة «مرسيدس مايباخ» في الخلف، ويتخلل المظهر اللامع المتوهج جلد النابا الأزرق البحري على إطارات النوافذ وعلى طول الحزام الجانبي.

وهناك تفصيل خاص هو نمط نجمة منمنمة باللون الرمادي الفاتح مطبوع على الجلد على لوحة العدادات والأبواب ومساند الرأس وبطانة السقف، ما يظهر اندماج مميز للمواد التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة، ومن أهم الميزات التي تعكس الرفاهية الذي تتمتع بها سيارة «مرسيدس مايباخ هوت فويتور» هي الفراء الصناعي الأبيض الذي يستخدم في جيوب الأبواب، والحصائر المرصعة والوسادة.



أما مزيج الجلد الأبيض والأزرق فيضفي رونقا خاص على الجزء الخلفي المكون من مقعدين فرديين. قماش بوكليه عالي الجودة مستوحى من تصميم الموضة الراقية بألوان الأزرق والبيج والذهبي الوردي والذهبي يحتضن الركاب في الخلف ويمتد في قوس إلى الباب.

تظهر الومضات الخفية في أماكن أخرى في داخل المقصورة - على سبيل المثال على المقاعد والوسادة المتناثرة.



MBUX الإحساس بسحر المنصة



يلتقط نظام المعلومات والترفيه MBUX التفرد الرائع للمقصورة الداخلية. إنها تصور أجواء المنصة مع مجموعة متنوعة من اللمسات المتلألئة من الذهب الوردي.

زر الصفحة الرئيسية هو عنصر مرئي باستمرار على الشاشة، تم تعزيزه بشكل خفي بحلقة من الذهب الوردي وشعار مرسيدس- مايباخ.

في قائمة اختيار الملف الشخصي، يتم الترحيب بالسائق بزهرة ماغنوليا وجزيئات متلألئة ويمكن للركاب إنشاء صورة الملف الشخصي الخاصة بهم «هوت فويتور» من اثنتي عشرة صورة رمزية مختلفة، وتظهر الصور الرمزية للركاب مزودة بأكسسوارات راقية ملابس أنيقة، وتظهر الجزيئات المتلألئة وشعار Maybach مرافقة لعملية بدء التشغيل لكل ملف شخصي.

يتم تشغيل الغيوم البراقة المتلألئة بشكل موضوعي من خلال الشاشة الرئيسية وعروض القائمة الأخرى وتليها لمسات دقيقة وعالية الجودة تعكس مفهوم مرسيدس- مايباخ هوت فويتور.



حقيبة وأزياء حصرية



لتطبيق مفهوم مرسيدس- مايباخ هوت فويتور، ابتكر المصممون حقيبة أسطوانية بأحجام مختلفة إلى جانب مجموعتين - مصنوعة يدويا من المواد الأصلية لمقصورة السيارة. التي صممت بحرفية عالية تعكس أعلى مستويات الرفاهية.

تجمع الحقيبة مزيجا فريدا من جلد النابا ونسيج البوكليه.

وتجمع الملابس بين هذا النسيج الفاخر وخامات الموضة المختلفة بطريقة براقة بشكل مميز. تم استخدام قماش البوكليه المذهل لتصميم بدلة نسائية تتكون من سترة مفصلة وفستان A-line، وكجزء مكمل لمجموعة الموضة فستان دانتيل رقيق مستوحى من مجموعة مختلفة من المواد المستخدمة في التصميم الداخلي للسيارة.

يتكون الزي الثاني من بلوزة عصرية مصنوعة أيضا من قماش البوكليه وتنورة بذيل طويل مصمم في نهايتها.