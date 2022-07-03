عقد البنك الأهلي الكويتي اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الماضي، وذلك في مبنى المركز الرئيسي للبنك الساعة 10 صباحا، حيث ترأس جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني، والذي أعلن عن اكتمال نصاب حضور اجتماع الجمعية بنسبة 85.463%.



وقال البنك الأهلي الكويتي، في بيان صحافي، إن بهبهاني استهل حديثه بتقديم الشكر والعرفان للمساهمين على حضورهم وثقتهم الغالية والتزامهم على مر السنين، وخلال جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية تمت الموافقة بالإجماع على جدول الأعمال بأغلبية بلغت نسبتها 85.463%، وهو يتضمن بندا واحدا لاختيار العضو المستقل الرابع لينضم إلى مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات (2022 - 2024).



وأضاف بهبهاني: «يسعدنا عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على العضو المستقل الرابع باسم سليمان محمد العتيبي، بتاريخ 28 يونيو الماضي، وقد اختار المساهمون العضو المستقل الرابع للانضمام إلى مجلس الإدارة الحالي امتثالا لقواعد ولوائح بنك الكويت المركزي التي تتطلب وجود 4 أعضاء مستقلين في تشكيل مجالس إدارة البنوك اعتبارا من يونيو 2022».



وفي الختام، قال: «أود أن أشكر بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهما المستمر للقطاع المصرفي الكويتي، كما أود أن أعرب عن امتناني لمساهمي البنك والشركاء والعملاء الكرام على التزامهم وولائهم المستمر تجاه البنك الأهلي الكويتي، والشكر موصول لموظفي البنك لإخلاصهم وتفانيهم في عملهم».