حصد بنك برقان مؤخرا جائزة «تقدير الجودة» العالمية المرموقة لعام 2021، التي قام جي. بي. مورغان تشيس بمنحها للبنك تقديرا لأدائه المتواصل عالي الجودة.

حيث تسلط الجائزة الضوء على المعايير المتطورة التي حافظ عليها البنك بإدارته وموظفيه عبر كافة عمليات تحويل الأموال للعملاء بالدولار الأميركي.



وقد أشاد مصرف جي. بي. مورغان تشيس ببنك برقان لتحقيقه نسبة 99.91% في إجراءات المعالجة المباشرة (STP) عن فئة MT103 ونسبة 99.89% عن فئة MT202، ليمنح ذلك بنك برقان جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» عن الفئتين.

وبالحديث عن أفضل معدلات المعالجة المباشرة (STP)، تم تصنيف بنك برقان كواحد من البنوك القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على مستوى النخبة من الجائزة لكل من التحويلات المصرفية للعملاء والبنوك.



وتعتمد المنهجية والآلية في منح الجائزة على تقسيم الفئات لعام 2021 إلى مجموعتين، يتم تصنيف كل منها بحسب الأداء الأمثل لإجراءات المعالجة المباشرة، حيث تختص فئة MT103 بما لا يقل عن 10000 دولار من عمليات التحويل، ويتم منح جائزة تقدير الجودة في هذه الفئة لنسبة 90% إلى 98.9%، بينما تمنح جائزة النخبة لـ«تقدير الجودة» لنسبة 99.0% أو أكثر.

أما فئة MT202 فتستند إلى عمليات التحويل التي لا تقل عن 8000 دولار، ليتم منح جائزة تقدير الجودة ضمن الفئة لنسبة 98% إلى 99.69%، وتليها جائزة النخبة لـ «تقدير الجودة» بنسبة 99.7% أو أكثر.



من جهته، صرح محمد الزايد - رئيس مديري العمليات في بنك برقان تعليقا على إنجازات البنك: بصفتنا البنك الوحيد الذي حصل على جائزة جي. بي. مورغان تشيس لتقدير الجودة للفترة من 2001 إلى 2021 على التوالي في الكويت، نفتخر بوصولنا لهذا الاستحقاق، الذي يأتي نتيجة لإحرازنا أعلى معدلات المعالجة المباشرة STP لتحويلات الدولار الأميركي، ما يعكس تفوق برقان في الجودة والكفاءة والموثوقية، ويشير إلى الدور الرائد الذي يلعبه البنك في هذا المجال، كما تمثل جائزة جيه بي مورغان تشيس التزام بنك برقان بتقديمه للخدمات والحلول المالية المتميزة وفق الأنظمة المتطورة بشكل يلبي تطلعات عملائه.



ويواصل جي. بي. مورغان تشيس دعم القطاع المصرفي منذ العام 1997، من خلال تكريمه للجهات المختارة التي تقوم بتنفيذ تعاملات المقاصة بالدولار الأميركي، والتي تمكنت من تحقيق مستوى رفيع من التميز في العمليات ونتائج مثالية للمعالجة المباشرة، من خلال جودة إدارتها لإجراءات تحويلات سويفت.