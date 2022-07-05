كشفت إدارة مسرح الدانة في مملكة البحرين الشقيقة عن جدول الحفلات الغنائية القادمة التي تقام على خشبة المسرح خلال الموسم الجديد، والتي تضمن حفلات غنائية تقام في شهر أكتوبر من بينها حفل يحييه المطرب القدير عبدالمجيد عبدالله في 14 أكتوبر، بالإضافة إلى الفنان والمنتج الهولندي دي جي تييستو (DJ Tiësto) والفنان الأسكتلندي لويس كابالدي، من بين عروض أخرى.



ويتضمن كذلك جدول الحفلات أمسية موسيقية لا تنسى مع النجم العالمي جاستن بيبر، وذلك في 5 أكتوبر، ويتبعه أداء من قبل الفنان والمنتج الهولندي الحائز جائزة الـ(Grammy) دي جي تييستو (DJ Tiësto) في تاريخ 21 أكتوبر.



ويتضمن الجدول أيضا حفلا في تاريخ 26 نوفمبر من قبل الفنان الأسكتلندي لويس كابالدي، صاحب الأغنية الناجحة «Someone You Loved»، والتي تعتبر أطول أغنية تمكنت من البقاء في قائمة أفضل 10 أغان فردية في المملكة المتحدة.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة شين تشالمرز من خلال هذا الجدول الجديد، نسعى لترسيخ مسرح الدانة كمنصة للمواهب المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.