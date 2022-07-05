عبدالحميد الخطيب



تحدث الفنان محمد الدوسري عن أسباب النجاح الذي تحصده مسرحية «موعد مع معاليه» التي بدأت عروضها منذ عيد الفطر الماضي ومستمرة لما بعد عيد الأضحى المبارك، وقال: قدمنا أكثر من 67 عرضا، وهذا العدد والنجاح الذي نحققه سببه أن الجمهور كان «متعطشا» لهذا النوع من المسرحيات التي تحمل رسالة.



وتابع الدوسري: حاولنا من خلال «موعد مع معاليه» أن ننعش المسرح الكويتي ونعيده الى أمجاد الماضي، وقد اكتشفنا أن الناس «ناطرة» من زمان مسرحية تكون هادفة، وهذا الذي جعلنا نفتح هذا العدد من العروض، مستدركا في تصريحات تلفزيونية: كفريق عمل لا نشعر بأي «تعب» لأننا نشاهد السعادة في عيون الجمهور، ومثلما يستمتع الجمهور بالعروض نحن كفنانين مستمتعين أيضا.