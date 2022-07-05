مفرح الشمري



يواصل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إسعاد رواده في موسمه الصيفي الحافل بالأنشطة والفعاليات، وذلك من خلال الليلة الغنائية الخليجية التي نظمها في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية والتي كان طابعها الطرب والشجن وأحياها اثنان من الأصوات الكويتية الدافئة الأنين وفهد السالم بقيادة المايسترو أحمد العود.



الليلة تضمنت باقة من أجمل الأغنيات الرومانسية الحديثة والقديمة لأشهر نجوم الخليج والعالم العربي، حيث كانت البداية مع الأنين التي تغنت بأغاني راشد الماجد «كثر كل شيء واحشني» و«متى قلبك» والتي شاركها الجمهور بترديد كلماتها لتستغل هذا الحماس وتغني للمطربة نوال الكويتية أغنيتين هما «أيام حبك» و«يا مصبر الموعود» وسط حماس الجمهور الذي غنت له بعد ذلك أغنية «يا بعدهم كلهم» لعبدالمجيد عبدالله والتي أهدتها للجمهور المتعطش لأغاني الزمن الجميل لتقدم بعد ذلك دويتو مع المطرب فهد السالم من خلال أغنية «أقسم أحبك للأبد» والتي لاقت استحسان الجميع، لتهدي بعد ذلك جديدها للجمهور من خلال أغنية «صورنا» من كلمات تركي المشيقح التي لحنتها بنفسها.



وبعدها غنى المطرب فهد السالم عددا من الأغاني الجميلة والتي نالت استحسان الجميع منها «لو باقي ليلة» لعبدالرب إدريس وأغنية «ما بين بعينك على كثر ما جاك» للفنان عبدالمجيد عبدالله، وأغنية «من وقت لي وقت» للمطرب القدير سليمان الملا وأغنية «القلوب الساهية» للفنانة نوال بالإضافة الى أغنية «قصر حبك» للمطرب الكبير الراحل أبوبكر سالم و«أنا أحبك» للفنان رابح صقر.