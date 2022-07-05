دلال العياف



حشد جماهيري منقطع النظير يملأ دور السينما الكويتية لمشاهدة الفيلم التركي «بيرجن» لدرجة أنك قد لا تجد تذكرة واحدة للدخول، فالفيلم الدرامي يروي قصة حقيقية لحياة الفنانة المغنية الشهيرة «بيرجن» وتحولها من عازفة «تشيللو» واعدة ليس لديها المال وتطمح الى شراء آلة «التشيللو» ومدى ما تعانيه للوصول الى مبتغاها، فقد عشقت الفن والطرب والموسيقى، وشغفها ليس له حدود وتحدت من أجل ذلك الصعاب.



«بيرجن» تحولت الى مغنية مشهورة عالميا، وأطلق عليها لقب «ملكة الأرابيسك»، كما حظيت بشهرة واهتمام واسع بعد أن واجهت العديد من التحديات لمواصلة الأداء والغناء، على الرغم من استمرار علاقتها التي اتسمت بالعنف والعذاب مع زوجها «السايكو باث» الذي يعاني من اختلال نفسي، وجسدت الفنانة فرح زينب عبدالله دور «بيرغن» لما تمتلكه من شبه كبير معها، وهذا الذي اعتدناه من الدراما التركية التي تصل دائما الى أدق التفاصيل، ناهيكم عن «الراكورات» والملابس المنتقاة بعناية والتي تناسب الحقبة الزمنية التي تناولها الفيلم، فكانت بمستوى عال يشعرنا وكأننا نعيش معهم في الزمان نفسه.



جدير بالذكر أن فيلم «بيرجن» من إخراج: محمد بيناي، وتأليف: سيما كايجوسوز ويلدير بايزيت، وبطولة: فرح زينب عبدالله، تيلبي ساران، إردال بشيكجي أوغلو، نيرجيس أوزتورك، سيبنيم سونميز، أحمد كايكسن، عارف بشكين، جمال غونباس، علي سيسكينر المشتري، وغيرهم.