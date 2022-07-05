مفرح الشمري



تستعد قاعات السينما الكويتية لعرض الفيلم الكوميدي «خروف العيد» وذلك الخميس المقبل، الفيلم قصة واخراج عمار هاشم الموسوي وسيناريو وحوار محمد المحيطيب، وشارك في التأليف عبدالرحمن خاجه، ومن بطولة أحمد العونان وعبدالله الخضر ومنال الجارالله وعبدالناصر الزاير وصالح الدرع وبدر العطوان وليلى الرندي وآخرون ومن انتاج شركة «مركز أي أم» للإنتاج الفني.



تدور أحداث الفيلم حول بوراشد الذي يجسد دوره الفنان أحمد العونان عندما يصغي لزوجته ام راشد (منال الجارالله) بأن يشتري خروفا لكي يضحي فيه بعيد الأضحى، وعندما يشتريه تبدأ معاناة بوراشد مع هذا الخروف المزعج، ويمر بالعديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية والأحداث الغريبة في يوم العيد.