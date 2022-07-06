بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة نصار العازمي اقتراح عدد من أعضاء المجلس السابقين بشأن تخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت بمنطقة المسيلة.



ويتضمن جدول أعمال اللجنة: طلب إصدار ترخيص تجاري لاحد العقارات في منطقة الفنيطيس، وكذلك طلب إعادة النظر في مشروع تقسيم إحدى القسائم بالقطعة 9 في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، اضافة الى طلب استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان.