أقرت البلدية تخصيص الساحة المقابلة شمال روضة ابن حزم بمنطقة العمرية الى مواقف سيارات سطحية بناء على كتاب من مختار المنطقة سعد الطشة.



وقالت مدير عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة في كتابها: تقدم محافظ الفروانية الذي يشير الى كتاب من مختار منطقة العمرية بتاريخ 9/7/2019 نحو استحداث مواقف سيارات سطحية لخدمة مرتادي روضة ابن حزم في الساحة الكائنة شمال موقع الروضة ضمن منطقة العمرية قطعة 5.



بدراسة الموقع المقترح للساحة المطلوبة كمواقف للسيارات، تبين انها ستكون بمساحة تقريبية 1826م2 وهي محصورة بين موقع روضة ابن حزم وبين موقع مواقف سيارات تخديمية منفذة لفرع جمعية العمرية، حيث ان المواقف المقترحة تعتبر انها كتوسعة للمواقف القائمة، ولا تتأثر بأي مشاريع تنظيمية حالية، وان استحداث المواقف في الساحة سيكون لخدمة مرافق المنطقة واحتياجاتها للمواقف.



تمت موافاتنا بكتاب آخر لنفس الموضوع مقدم من الامانة العامة للمجلس البلدي الذي يشير الى كتاب من قبل مختار منطقة العمرية بشأن طلبه استحداث مواقف سيارات سطحية لخدمة تنظيم دخول وخروج مرتادي روضة ابن حزم في الساحة الكائنة شمال موقع الروضة ضمن منطقة العمرية قطعة 5، وبالتالي تم طلب لجنة محافظة الفروانية باجتماعها بتاريخ 10/11/2019 ان يتم رفع تقرير مفصل بعد دراسة الموضوع، حيث تم استكمال الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب بعرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها.



لذلك فإن الرأي الفني يتضمن: الموافقة على طلب مختار منطقة العمرية تخصيص الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم لتكون مواقف سيارات سطحية عامة ضمن منطقة العمرية قطعة 5 بمساحة تقريبية 1826م2 وتعتبر كتوسعة لمواقف السيارات القائمة، وذلك شريطة:



الالتــزام والتـــــقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



يكون مدخل ومخرج المواقف المقترحة من نفس مدخل ومخرج المواقف القائمة.



تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد ومساحة موقع المواقف بما لا يزيد على المساحة المقررة لموقع المواقف، في حال تعارضها مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.