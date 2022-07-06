في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق بجميع المحافظات من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها» لتوعية الجمهور بالمحافظة على النظافة والارتقاء بها ورفع مستواها بجميع المحافظات والحث على أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والساحات والميادين والمناطق السكنية ونظافة الشواطئ والمتنزهات البحرية والمسطحات الخضـــــراء والتصدي لجميع المظاهر السلبية من خلال التعامل مع جميع الشكاوى في المناطق السكنية والاستثمارية والشواطئ والمتنزهات البحرية على مدار الساعة في كافة المحافظات لتحقيق الهدف المنشود من إطلاق الحملة، نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي جولة ميدانية مساء أمس لتنظيف شاطئ البلاجات تحت إشراف ورئاسة مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبـــعة.



وفي هذا السياق، أوضح الجبعة أن هذه الجولة جاءت في إطار التصدي لجميع المظاهر السلبية على الشواطئ، مشيرا إلى تنظيف الشاطئ ورفع أكياس من المخلفات فضلا عن توفير حاويات بلاستيكية للمحافظة على جماله ونظافته.



وأكد قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن وضع 166 ملصقا على سيارات مهملة ورفع 21 سيارة و8 قوارب و4 حاويات تجارية وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 47 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق وتحرير 24 كتابا للإفراج عن 24 سيارة من موقع الحجز بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.