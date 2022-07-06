قال رئيس لجنة الأحمدي ناصر الكفيف إن موافقة المجلس البلدي خلال جلسته امس الأول على تحويل طلب الهيئة العامة للطرق بشأن تخصيص محطة ضخ ورفع لمدينة صباح الأحمد السكنية الى الجهاز التنفيذي في البلدية لإعداد تقرير بصفة الاستعجال الى المجلس البلدي لإقراره.



ودعا الكفيف الجهاز التنفيذي الى ضرورة الإسراع بالانتهاء من تخصيص المحطتين، وذلك تفاديا لمنع تكرار ما حدث في السنوات السابقة نتيجة تأثر المنطقة بموجة الأمطار وغرق العديد من المنازل.



ولفت الى حرص المجلس على الحفاظ على سلامة المواطنين وتذليل كل العقبات خاصة فيما يتعلق بتخصيص محطات لضخ المياه ومنع تجمعها أمام البيوت.