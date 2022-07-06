بداح العنزي



حددت لائحة البناء للقسائم الواقعة بالشارع الإعلامي بمنطقة العارضية ان يكون إجمالي مساحة البناء 180% من مساحة القسيمة.



وتضمنت اللائحة التالي:



٭ يسمح بالبناء على القسائم المذكورة وفقا للاستعمال المخصصة له وحسب الشروط التالية:



يكون إجمالي مجموع مساحة البناء بواقع 180% من مساحة القسيمة ويتكون المبنى من: سرداب بنسبة بناء لا تجاوز 100% من مساحة القسيمة لا تحسب من ضمن نسبة البناء، أرضي بنسبة بناء لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة، دور أول بنسبة بناء لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة، دور ثان بنسبة بناء لا تجاوز 80% من مساحة القسيمة.



٭ الحد الأقصى لارتفاع البناء هو 3 طوابق، بما في ذلك الطابق الأرضي، بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي على 18م من متوسط منسوب حجر الرصيف شاملة ارتفاع بيت الدرج بحيث لا يزيد على 3م وألا يزيد ارتفاع سقف السرداب على 1.5م وألا يزيد ارتفاع دورة السطح على 2م على ان يخضع ارتفاع الطابق الواحد لمتطلبات العمل بالمطابع، شريطة الالتزام بالارتفاع الكلي للبناء.



٭ يجب ألا يقل ارتداد البناء من جميع الجهات عن 3م.



٭ إصدار رخصة تجارية واحدة فقط لكامل القسيمة للنشاط المخصص له القسيمة.



٭ الحصول على موافقة قوة الإطفاء العام والالتزام بشروطها.