أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمعرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية بجامعة الكويت، والذي تنظمه عمادة القبول والتسجيل في الحرم الجامعي بالشويخ حتى الخميس 7 الجاري تحت رعاية مدير الجامعة د.يوسف الرومي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت بافتتاح المعرض في الحرم الجامعي بحضور راعي الحفل مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح.



وتم تنظيم معرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية بالتزامن مع فترة توزيع شهادات الفصل الثاني، حيث يخدم المعرض الطلبة والطالبات حديثي التخرج من جميع الكليات بمختلف تخصصاتها، وذلك بمشاركة جهات العمل المختلفة من القطاعين العام والخاص.



وقامت «زين» من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.



كما قامت الشركة بتعريف الطلبة والطالبات ببيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة لديها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزوار وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات فيها.



وتحرص «زين» دائما على المشاركة الفعالة بالمعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها في مختلف الجامعات والكليات، سواء العامة أو الخاصة منها، على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتطوير العملية التعليمية في الجامعات والهيئات والمؤسسات التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص العمل للشباب حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص.



وتؤكد «زين» باعتبارها من كبريات المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي على أهمية قطاع الموارد البشرية، كونه من القطاعات الهامة التي تلعب دورا جوهريا بتنمية مسيرة الشركات والمؤسسات في الدولة، وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم العناصر المؤثرة في سوق العمل.