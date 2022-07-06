محمود عيسى



قال تقرير بحثي، صادر عن شركة «Transparency Market Research» ان حجم سوق إنتاج النفط المعزز بلغ 48.6 مليار دولار في 2020، مضيفا انه في ضوء التوقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7% بين عامي 2021 و2031، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 80.5 مليار دولار بحلول نهاية عام فترة التوقعات.



ويشير تقرير السوق إلى أن التقنيات الحرارية والغازية والكيميائية هي التقنيات الرئيسية المستخدمة في إنتاج النفط المعزز.



وجاء في التقرير ان مشهد الأعمال السائد في السوق العالمية لإنتاج النفط المعزز يمتاز بقدرة تنافسية عالية، وانه لما كان ذلك يتزامن مع الدخول المستمر للاعبين الجدد في هذه السوق واحتدام المنافسة بين الموردين المحليين والدوليين، فقد أصبح بإمكان أصحاب المشاريع ان يتوقعوا تشكيلة جديدة وواسعة من الابتكارات التكنولوجية طيلة السنوات القليلة المقبلة.



وأشار التقرير إلى ان قائمة اللاعبين على هذه الساحة تضم شركات من مختلف الجنسيات من أهمها شركات بي بي البريطانية، وشيفرون واكسون موبيل كوربوريشن الأميركيتين، ورويال داتش شل الهولندية البريطانية.



وفيما أشار التقرير إلى ان دول أميركا الشمالية ستستمر في الهيمنة على السوق العالمية لإنتاج النفط المعزز، فقد تضمن تحليلا إقليميا للسوق العالمية لتعزيز إنتاج النفط، والذي يشير إلى ان منطقة آسيا والباسيفيك وأوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا هي أهم المناطق الجغرافية للسوق العالمي لتعزيز إنتاج النفط.



وفي التفاصيل، استحوذت أميركا الشمالية على 39% من هذه السوق في عام 2020 مع توقعات المحللين والباحثين بأن تبقى هي المنطقة الإقليمية السائدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتبعتها في المركز الثاني منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في العام المذكور، ويتوقع ان تحتفظ بهذا المركز خلال فترة الدراسة التي تنتهي في عام 2031.



وأشار التقرير إلى ان من المتوقع أن يسجل السوق العالمي لإنتاج النفط المعزز نموا كبيرا في المستقبل القريب، حيث يدعم الارتفاع الكبير في الطلب على النفط، خاصة في منطقة آسيا والباسيفيك، نمو هذا السوق.



كما يؤدي استنفاد احتياطيات النفط التقليدية أيضا إلى تعزيز الطلب في السوق على تكنولوجيات إنتاج النفط المعزز. ومع ذلك، فإن التحديات المختلفة المتعلقة بإنتاج المعزز للنفط كالتكلفة العالية التي يتعين تحملها في سبيل تطبيق الإجراءات والمسائل الفنية والتشغيلية، من المرجح أن تكبح جماح نمو السوق في السنوات القليلة المقبلة.