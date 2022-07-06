باهي أحمد



كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن الهيئة تلقت 932 شكوى خلال النصف الأول من 2022، حيث تلقت 482 شكوى خلال الربع الأول ونحو 450 شكوى خلال الربع الثاني.



وأضاف الإحصائية أنه تمت معالجة وحل النزاع في 758 شكوى مقدمة من قبل العملاء وبنسبة 77% من إجمالي الشكاوى المقدمة، بينما يوجد 56 شكوى في انتظار إفادة مقدم الخدمة، فيما تعمل الهيئة حاليا على 19 شكوى لحلها، لافتة إلى أنه تم إلغاء 78 شكوى، كما أنه مازالت هناك 16 شكوى في انتظار اكتمال البيانات، كما أن هناك 5 شكاوى يتم البحث فيها.