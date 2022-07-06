مريم النصرالله: مبادرات البنك التدريبية تتبوأ مكانة مهمة في صميم خططه الإستراتيجية



في إطار استراتيجيته الهادفة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها، احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة السادسة والعشرين والأولى في عام 2022 من الموظفين الجدد ضمن برنامج «أكاديمية الوطني» عقب اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج، والمصمم خصوصا لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الوطنية الشابة.



وأقيم الحفل بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في إدارة التدريب والتطوير.



وامتد البرنامج التدريبي للأكاديمية على مدار خمسة أشهر، وضم 14 متدربا من حديثي التخرج في مختلف التخصصات، حيث خضع المتدربون لبرنامج مكثف في المهارات التقنية والسلوكية وغيرها من المهارات التي تمنح المشاركين الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة في بنك الكويت الوطني.



كما تضمن البرنامج جوانب مختلفة للعمل المصرفي مثل المبادئ المصرفية الأساسية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري إضافة إلى التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي وتعزيز الإنتاجية.



وفي المراحل الأخيرة من البرنامج التدريبي أجرى المتدربون تدريبا ميدانيا شمل العديد من إدارات البنك من أجل فهم أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.



وقدم المشاركون في الأكاديمية أمام مديري الإدارات المختلفة أفكارا جديدة من خلال «مشروع تحدي الابتكار» والذي تشهده الأكاديمية لأول مرة في هذه النسخة، ويهدف إلى تحفيز قدرات المتدربين على الإبداع ووضع حلول ابتكارية للعناصر والجوانب المختلفة التي تم التدريب عليها خلال الأكاديمية.



وبهذه المناسبة، قالت مريم النصرالله المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير: إن مبادرات بنك الكويت الوطني التدريبية تتبوأ مكانة مهمة في صميم خططه الاستراتيجية لإيمانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها.



وأكدت أن أكاديمية الوطني تعد أحد أهم البرامج التي يعتمد عليها البنك في إعداد كوادر وقيادات مصرفية وطنية واعدة في المستقبل، مشيرة إلى أن البنك يولي أهمية كبرى للارتقاء بقدرات موظفيه ويسخر كل الإمكانيات للمساهمة في تطورهم المهني عبر توفير برامج التدريب والتطوير بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى العالم.



وأوضحت: أهم ما يميز برنامج أكاديمية الوطني هو الاعتماد بشكل أساسي على التدريب العملي للمشاركين لصقل مهارتهم.



جدير بالذكر أن برنامج تدريب «أكاديمية الوطني» يشهد على نحو مستمر عمليات تطوير للمحتوى، وذلك من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي والعلوم الإدارية.



وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفا استراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.



تم افتتاح أكاديمية الوطني في العام 2008 بهدف تمهيد تمكين الخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي من الالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من خلال ما توفره الأكاديمية للخريجين من أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات حول العالم لمواكبة متطلبات سوق العمل.