أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط يديرون شركات تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار

الرئيس التنفيذي لأي شركة أو بنك هو من يتحمّل مسؤولية نجاح أو فشل الشركة التي يقودها



أعلنت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط، حيث جاء ضمن القائمة 6 رؤساء تنفيذيين لشركات وبنوك كويتية، هم: م. بدر ناصر الخرافي، والشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، وعصام الصقر، وطارق سلطان، وإلهام محفوظ، ومحمد العصيمي. وعلى صعيد القائمة الكاملة، فقد تضمنت 26 جنسية مختلفة للرؤساء التنفيذيين الأقوى بالشرق الأوسط، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسا تنفيذيا، يليهم المصريون بـ16 قياديا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال، حيث تصدر الرؤساء التنفيذيون بقطاع البنوك والخدمات المالية القائمة من خلال 27 رئيسا تنفيذيا، يليهم قادة قطاع الاتصالات بـ8 رؤساء.



وجاء 7 قيادات بكل من قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، فيما تتجاوز قيمة الشركات التي يديرها أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط نحو 5 تريليونات دولار، وبلغت إيراداتها أكثر من تريليون دولار العام الماضي.



بدر ناصر الخرافي بالصدارة



وبالعودة إلى قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالكويت، فقد تصدر القائمة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين م. بدر ناصر الخرافي، فيما حل بالمركز 35 في الترتيب العام، حيث تولى الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين في عام 2014، والرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2017. وتعمل المجموعة اليوم في 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تخدم حوالي 50.9 مليون عميل حتى مارس 2022، وفي أغسطس 2021، أعلنت الشركة عن إطلاقها صندوق (Zain Ventures Fund) الذي استثمر ووقع مذكرة تفاهم مع شركة (Pipe) الأميركية، وشركة سويفل في الإمارات.



ويشغل الخرافي منصب رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لبورصة الكويت، وعضو مجلس إدارة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أيضا مؤسس الشركة المساهمة الخاصة (BNK Holding).



الشيخة ادانا الناصر



جــاءت بالمركــــز الثانـــي كويتيـــا والـ 58 بالترتيب العام الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، حيث تولت الرئيسة التنفيذية للمجموعة في مطلع عام 2022، بعد توليها عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2020. وقد بلغت إيرادات الشركة للعام الماضي 2.4 مليار دولار، كما حققت صافي أرباح بقيمة 23.8 مليون دولار، وسجلت أصولها 33.7 مليار دولار، في مارس 2022، وأعلنت الشركة عن اتفاقية للاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.



والشيخة ادانا الناصر هي أيضا المؤسس ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأمريكية في الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة. كما أنها عضو في مجالس إدارة مجموعة الخليج للتأمين، وكامكو إنفست و(OSN)، وكذلك شغلت سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة.



عصام الصقر



جاء بالمركز الثالث كويتيا والـ 59 بالترتيب العام، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، حيث يملك بنك الكويت الوطني 140 فرعا في 14 دولة، ويعمل لديه 7511 موظفا.



وفي عام 2021، أطلق بنك الكويت الوطني، أول بنك رقمي في الكويت (وياي)، وفي مارس 2022، أطلق إطار التمويل المستدام، لدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياته، كما يخطط لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025، للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035. كما يشغل الصقر منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني (الدولي) وهو عضو في مجالس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات، و(NBK Properties) و(NBK Trustees).



طارق سلطان



في المركز الرابع والـ67 بالترتيب العام، جاء الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي طارق سلطان، حيث تولى سلطان منصب الرئيس التنفيذي لأجيليتي منذ عام 1997، وهي اليوم من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأصول بلغت 9.5 مليارات دولار وايرادات قيمتها 1.6 مليار دولار في عام 2021.



ويعمل فيها 16 ألف شخص ولديها 14 ألف مساهم، كما تمارس أعمالها في أكثر من 40 دولة، من خلال 16 شركة تابعة حتى نهاية العام الماضي. وهو عضو في مجلس المستقبل العالمي للأنظمة الإنسانية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأمين في التحالف العالمي لتيسير التجارة، إلى جانب أدوار قيادية أخرى.



إلهام محفوظ



حلت رئيسة الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ بالمركز الخامس كويتيا والـ 70 في الترتيب العام ضمن القائمة، حيث تشغل محفوظ منصب رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري منذ عام 2014، بعد توليها منصب مدير عام الإدارة المصرفية الدولية منذ ديسمبر 2010.



وقد سجل البنك إيرادات بقيمة 488 مليون دولار وأصولا بقيمة 14.1 مليار دولار في عام 2021. كما أعلن البنك عن تمويل مشاريع جديدة للعام الماضي بقيمة 1.6 مليار دولار، بما في ذلك مشروع جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية الهيئة العامة للرعاية السكنية. وشارك البنك التجاري الكويتي كأحد المديرين الرئيسيين لقرض مشترك لمشروع مرفق إنتاج حقول النفط، بقيمة تبلغ حوالي 398 مليون دولار. وتتولى محفوظ أيضا عضوية معهد الصرافين القانونيين في لندن.



محمد العصيمي



في المركز السادس والـ 96 ضمن الترتيب العام، حل الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، حيث انضم العصيمي إلى بورصة الكويت في عام 2015 كعضو في مجلس الإدارة ورئيس لقطاع الأسواق، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2019.



وبلغت إيرادات الشركة 101 مليون دولار، وأصولها تجاوزت 360 مليون دولار، كما حققت أرباحا صافية قدرها 65 مليون دولار في عام 2021. وكان لدى بورصة الكويت 167 شركة مدرجة في 13 قطاعا بقيمة سوقية قدرها 135.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2021.



المسؤول عن نجاح الشركة



وأوضحت فوربس أن الرئيس التنفيذي لأي شركة أو بنك هو من يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل الشركة التي يقودها غالبا، بغض النظر عن البيئة الاقتصادية وظروف السوق والعوامل الأخرى. وقد أصبح ذلك واضحا في منطقة الشرق الأوسط، سيما بعد التحسن في تطبيق مبادئ الحوكمة على مدار الأعوام الماضية، واتجاه العديد من الشركات للفصل بين الملكية والإدارة.



وكذلك زاد هذا التوجه بقوة من جانب الشركات المملوكة لحكومات الدول، حيث يتم حاليا دمج قطاعات مثل: الدفاع والمرافق وإدراجها في الأسواق المالية، مما جعل الرؤساء التنفيذيين يركزون بشكل أساسي على العوائد طويلة الأجل من خلال الابتكارات واستخدام التكنولوجيا وتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.