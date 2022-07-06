يجد المدرب الجديد لمان يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تن هاغ، نفسه تحت ضغط إضافي كان في غنى عنه، وذلك بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي طلب الرحيل عن «الشياطين الحمر»، في خطوة أربكت خطط إنعاش الفريق وإعادته إلى مكانته بين الكبار.



بعد عام فقط على عودته الى يونايتد قادما من يوفنتوس الذي خسر النجم البرتغالي بسيناريو مشابه لما يحصل حاليا مع «الشياطين الحمر»، يحاول أفضل لاعب في العالم 5 مرات أن يغادر «أولد ترافورد».

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية في الأيام القليلة الماضية بأن رونالدو أعلم يونايتد برغبته في الرحيل والانتقال الى فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وعدم الاكتفاء بأن يخوض مسابقة «يوروبا ليغ».



وعلى الرغم من نجاح رونالدو في فرض نفسه الهداف الأول ليونايتد في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، اكتفى «الشياطين الحمر» باحتلال المركز السادس وبالتالي التأهل الى «يوروبا ليغ».



ويصر يونايتد على أن نجمه البرتغالي ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص تن هاغ على العمل معه، لكن يبدو أن الأخير لن يحقق رغبته وكان الغياب عن التمارين التحضيرية للموسم المقبل أول مؤشر على أن الانفصال مرجح جدا رغم بقاء عام على عقد «الدون».



وأشارت التقارير الى أن وكيل أعمال رونالدو مواطنه جورجي منديش أجرى محادثات مع بايرن ميونيخ وتشلسي ونابولي ضمن مسعاه لإيجاد فريق قادر على تلبية طموحات النجم البرتغالي الراغب في خوض دوري الأبطال الموسم المقبل، لاسيما أنه في السابعة والثلاثين من عمره ولا يستطيع الانتظار حتى موسم 2022-2023 لخوض المسابقة مع يونايتد الذي يواجه أصلا منافسة شرسة في ظل وجود الخماسي مان سيتي وليفربول وتشلسي وتوتنهام وأرسنال.

كان تن هاغ سعيدا بفكرة العمل مع رونالدو الموسم المقبل، لكن المدرب السابق لأياكس أمستردام قد يضطر الى التخطيط للمستقبل من دون أفضل لاعبيه، بدءا من الجولة الاستعدادية في آسيا وأستراليا. ولم يعرف حتى الآن إذا كان رونالدو سينضم الى الفريق قبل سفره الجمعة الى تايلند. وفي حال لم يلحق بزملائه، فسيكون رحيله عن «أولد ترافورد» شبه مؤكد.



ويعتقد أن المالك الجديد لتشلسي الأميركي تود بوهلي معجب بفكرة بدء الحقبة الجديدة في «ستامفورد بريدج» بصفقة من عيار رونالدو.

وفي ظل الفوارق الفنية الشاسعة بين يونايتد وجاره سيتي وغريمه ليفربول، يدرك تن هاغ بأن عليه التخلص من الأجواء السامة في الفريق من أجل محاولة قيادته للقبه الأول في الدوري منذ موسمه الأخير مع المدرب الاسكتلندي الأسطورة أليكس فيرغسون عام 2013.

وكان رحيل لاعب متذمر ومزاجي بشخص الفرنسي بول بوغبا خطوة في الاتجاه الصحيح، ويأمل تن هاغ إيجاد التوليفة التي تناسبه شخصيا وتتلاءم مع خططه من خلال إجراء بعض التعاقدات في الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير الى أن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وافق على عقد لمدة 3 أعوام، فيما اقترب الظهير الأيسر لفينورد الهولندي تيريل مالاسيا من التوقيع مع «الشياطين الحمر».



كما يطارد تن هاغ مواطنه لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ ومدافعه السابق في أياكس الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس.

مالاسيا ينضم إلى يونايتد

بات الظهير الأيسر الهولندي تايلر مالاسيا أول اللاعبين المنتقلين إلى صفوف مان يونايتد، قادما من فينورد روتردام الهولندي، بعد أن وقع عقدا لمدة أربع سنوات حتى عام 2026 كما أعلن النادي الشمالي العريق. ولم يكشف يونايتد عن قيمة العقد، لكن تقارير صحافية كانت أشارت إلى أنه دفع مبلغا مقداره 15 مليون يورو للحصول على خدمات مالاسيا.