وقّع المهاجم الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي عقدا مع ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب رحيله عن ليفربول الانجليزي نهاية الموسم الماضي، حسبما أعلن «روسونيري» في بيان.



وقال ميلان في بيانه ان أوريغي البالغ 27 عاما «وقع عقدا مع النادي يمتد حتى 30 يونيو 2026»، في صفقة انتقال حر مقدرة براتب أربعة ملايين يورو (4.23 ملايين دولار) سنويا.



وعزز ميلان صفوفه بالمهاجم البلجيكي الذي لم يخض عدد المباريات المطلوب من أجل تمديد عقده مع الـ «ريدز» برغم استحواذه على اهتمام مدربه الالماني يورغن كلوب.



ورغم انه لم يفرض نفسه أساسيا منذ وصوله إلى «أنفيلد» عام 2014، إلا أن أوريغي سجل أهدافا حاسمة، منها ثنائية في الـ «ريمونتادا» أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه 0-3 ذهابا إلى فوز برباعية نظيفة. ليعود ويساهم في فوز فريقه بلقب المسابقة القارية الأم بتسجيله أحد هدفيه في الدقيقة 87 بعد دخوله احتياطيا أمام توتنهام 2-0.

واستقدم ميلان أوريغي لتدعيم هجومه الذي عانى العام الماضي لتسجيل الأهداف، على الرغم من فوزه بلقب الـ «سيري أ»، حيث لم يتمكن المخضرمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (40 عاما) والفرنسي أوليفييه جيرو (35) من تسجيل سوى 19 هدفا معا في الدوري.

ويغيب «إبرا» لفترة 8 أشهر جراء خضوعه لعملية جراحية في ركبته، بعدما كان غاب عن مباريات مهمة خلال حملة الفوز باللقب للاصابات.