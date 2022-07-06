الدوحة - فريد عبدالباقي



اختتمت أمس فعاليات ورشة عمل لممثلين عن المنتخبات الـ 32 المتأهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، حيث استضافت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورشة العمل على مدار يومين وذلك لتسليط الضوء على أهم الجوانب التنظيمية والإدارية التي تسبق المونديال، واطلاع المنتخبات المتأهلة للبطولة على أهم الاستعدادات الجارية لاستضافة حدث مونديال قطر.



وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو خلال الاجتماع عبر الفيديو: نتطلع من خلال الالتقاء بممثلين عن المنتخبات المشاركة في المونديال إلى إطلاع الجميع على آخر الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدث، وإتاحة الفرصة لطرح أية أسئلة أو استفسارات على نخبة من الخبراء المتخصصين في كافة جوانب استضافة البطولة، ونشيد بتعاون الجميع في هذا الشأن.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر: «قبل عام من انطلاق المونديال نعلن عن جاهزية جميع الستادات وملاعب التدريب المخصصة لكأس العالم، وقد جرى اختبارها في العديد من الأحداث التجريبية، للارتقاء بالعمليات التشغيلية خلال البطولة أواخر هذا العام».



وتابع: يجري الآن وضع اللمسات النهائية على تجربة المشجعين المذهلة التي ستقدمها قطر لضيوفها القادمين من جميع أنحاء العالم.



وأتم بقوله: إن الأعمال في شوارع الدوحة ستنتهي قبل انطلاق المونديال بفترة جيدة.