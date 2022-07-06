أعلن نادي مرسيليا وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم تعيين الكرواتي إيغور تودور مدربا لفريقه خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.

وقال مالك النادي فرانك ماكورت في بيان: «أعتقد أننا وجدنا في إيغور تودور ما نحتاجه، ويسعدني أن أرحب به في نادينا. إيغور رجل مقاتل، كما أظهر طوال مسيرته، سواء كمدرب أو كلاعب».



ووقع تودور البالغ من العمر 44 عاما عقداً لمدة عامين مع مرسيليا.. لعب قلب الدفاع المتألق السابق نحو 10 سنوات في صفوف يوفنتوس الإيطالي وخاض 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده كرواتيا وبلغ معه المركز الثالث في كأس العالم 1998 في فرنسا.