لم يجد الإسباني رافايل نادال المصنف رابعا أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زاندسشولب 6-4 و6-2 و7-6 (8-6).



ويسعى نادال الى احراز لقبه الثالث تواليا في بطولات الغراند سلام بعد تتويجه في استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ثم ببطولة رولان غاروس الشهر الماضي رافعا غلته الى 22 لقبا كبيرا.



وكان نادال تغلب على منافسه الهولندي ايضا في بطولة «رولان غاروس» الذي احرز لقبها للمرة الرابعة عشرة في مسيرته (رقم قياسي).



ولن تكون مواجهة نادال في الدور التالي سهلة أمام الأميركي تايلور فريتس بعد ان هزمه الاخير في نهائي دورة انديان ويلز الأميركية في مارس الماضي.



وتغلب الأسترالي نيك كيريوس على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-4 و7-6 (7-2) و3-6 و6-2.



وخلافا لتصرفاته السيئة في مباراته الاخيرة ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كان كيريوس هادئا طوال المباراة وخرج فائزا.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها كيريوس الدور ربع النهائي في ويمبلدون منذ 8 سنوات، حيث سيواجه التشيلي كريستيان غارين، والاولى له في البطولات الكبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2015.



وفي فئة السيدات، احتاجت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة باللقب عام 2019 الى ساعة واحدة فقط لتسحق الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة 6-1 و6-2 وبلوغ الدور ربع النهائي.



وتلتقي هاليب المصنفة اولى عالميا سابقا، في الدور التالي مع الأميركية اماندا انيسيموفا الفائزة على الفرنسية ارموني تان 6-2 و6-3.



وبلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الاولى بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 7-5 و6-3 وستلتقي في الدور التالي الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الفائزة على الفرنسية اليزيه كورنيه 4-6 و6-4 و6-3.